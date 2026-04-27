article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gökyüzünden Buz Yağdı: Sürücüler İstasyonlara Sığındı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 10:37

Gaziantep’te aniden bastıran ceviz büyüklüğünde dolu yağışı kentte panik yarattı. Araçlarının hasar görmesinden korkan sürücüler, doludan korunmak için otoparklara ve akaryakıt istasyonlarına akın etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güneydoğu’nun en kalabalık kentlerinden Gaziantep, akşam saatlerinde kelimenin tam anlamıyla "beyaz kabusu" yaşadı.

Aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirirken cadde ve sokakları saniyeler içinde beyaza büründü.

Yağışın başlamasıyla birlikte dışarıda olan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Özellikle ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri, hem yayalar hem de sürücüler için tehlike oluşturdu. Gökyüzünden adeta buz yağdığını gören sürücüler, araçlarını korumak için zamanla yarıştı.

Dolu yağışının araç kaportalarına ve camlarına zarar vermesinden endişe eden binlerce sürücü, araçlarını sığınacak kapalı alanlara yönlendirdi.

Kentteki kapalı otoparklar dakikalar içinde tamamen dolarken, akaryakıt istasyonlarının çatı altları sığınan araçlarla dolup taştı. Sürücülerin araçlarını koruma çabası trafik akışında da yer yer aksamalara neden oldu.

Dolu yağışına eşlik eden şiddetli sağanak, yollarda su birikintileri oluşturdu.

Bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Kent genelinde yağış etkisini sürdürürken, yetkililer vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın