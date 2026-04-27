Ormanı Gökdelene Sığdırdılar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 10:21

İtalyan mimar Stefano Boeri’nin 'beton ve cam çılgınlığına' meydan okuyarak tasarladığı Bosco Verticale (Dikey Orman), 11 yaşında. Dev bir parkı tek bir binaya sığdıran bu yapı, sadece bir konut değil; kuşların, ağaçların ve insanların bir arada yaşadığı yaşayan bir prototip.

2007 yılında Dubai’deki cam ve metal kulelerin yaydığı ısıyı gören Stefano Boeri’nin aklına radikal bir fikir geldi: "Ya binalar camla değil, yapraklarla kaplı olsaydı?"

Bu fikir, bugün Milano'nun siluetini değiştiren ve dünya çapında bir yeşil dalga başlatan iki konut kulesine dönüştü.

Milano’nun Porta Nuova bölgesinde yükselen 110 ve 76 metrelik iki kule, mimarlık tarihinde bir ilki temsil ediyor. Düz arazide 5 hektarlık (yaklaşık 7 futbol sahası) bir ormanın yaratacağı ekosistem, dikey bir mimariyle bu alanın sadece %1,4'ü kadar bir yüzeyde toplandı.

  • Devasa Bitki Örtüsü: Kulelerde tam 800 ağaç, 4.500 çalı ve 15.000 bitki bulunuyor.

  • Kişiye Özel Doğa: Her bir daire sakini için ortalama 2 ağaç, 8 çalı ve 40 bitki düşüyor.

Bu dikey ormanın bakımı da mimarisi kadar sıra dışı.

'Uçan Bahçıvanlar' adı verilen uzman dağcı ekipler, yılda iki kez halatlarla binadan aşağı inerek ağaçları buduyor ve bitki sağlığını kontrol ediyor. Bitkilerin günlük sulanması ise binanın gri sularını geri dönüştüren ve güneş panellerinden enerji alan dijital, merkezi bir sistemle yapılıyor.

Bosco Verticale sadece estetik bir harika değil, aynı zamanda teknolojik bir ısı kalkanı. Bitki örtüsü sayesinde:

  • Sıcaklık Kontrolü: Yaz aylarında iç mekan sıcaklığı dışarıya göre 2-3 derece daha serin kalıyor.

  • Yüzey Isısı: Güneşe maruz kalan yüzeylerin sıcaklığı, bitkilerin gölgeleme etkisiyle 30 dereceye kadar azalıyor.

  • Hava Temizliği: Yapraklar tozu ve karbondioksiti emerken, kentin gürültü kirliliğini de bir bariyer gibi kesiyor.

Stefano Boeri’nin yeni kitabı Bosco Verticale: Morphology of a Vertical Forest’ta belirttiği gibi, bu yapıda hiyerarşi tersine dönmüş durumda.

Tasarım, 'ağaçlar ve kuşlar için bir yuva olup aynı zamanda insanları da misafir eden' bir anlayışla kurgulandı. Bugün kuleler, onlarca kuş ve böcek türüne ev sahipliği yaparak şehir merkezinde biyolojik çeşitliliği koruyan bir vaha görevi görüyor.

Tamamlanışının üzerinden geçen 11 yılda, Milano’daki bu 'yeşil devrim' dünya çapında onlarca benzer projeye ilham verdi. Artık gökyüzüne yükselen sadece beton değil, doğanın kendisi.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
