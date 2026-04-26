Kuyruğu Gitti Adı Kaldı: Bilgisayar Farelerinin 'Mouse' Adını Taşımasının Hikayesi

Kuyruğu Gitti Adı Kaldı: Bilgisayar Farelerinin 'Mouse' Adını Taşımasının Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 20:31

Bugün milyarlarca insanın günlük olarak kullandığı bilgisayar faresi, ismini nasıl aldı? Bu sıradan görünen aletin arkasında oldukça ilginç bir hikaye yatıyor. Aslında 'mouse' isminin ortaya çıkması, tamamen görsel bir benzetmeden kaynaklanıyor.

Douglas Engelbart'ın Devrimci İcadı

Douglas Engelbart'ın Devrimci İcadı

1964 yılında Stanford Research Institute'da çalışan bilgisayar mühendisi Douglas Engelbart, bilgisayar tarihini değiştirecek bir icat ortaya koydu. Resmi adı 'X-Y Position Indicator for a Display System' olan bu cihaz, kullanıcıların bilgisayar ekranındaki imleci kontrol etmesini sağlayan ilk grafik arayüz aracıydı. 

Engelbart'ın ekibi, insan-bilgisayar etkileşimini kolaylaştıracak bu teknolojiyi geliştirirken, henüz nasıl adlandıracaklarını bilmiyorlardı.

Kablo Kuyruğu Benzetmesi Nasıl Doğdu?

Kablo Kuyruğu Benzetmesi Nasıl Doğdu?

Cihazın 'mouse' ismini almasının nedeni oldukça basitti. İlk prototiplerin arkasından çıkan kalın kablo, tıpkı bir farenin kuyruğuna benziyordu. Engelbart ve ekibindeki mühendisler, cihazı masada hareket ettirirken arkasından sürüklenen kablonun görüntüsü karşısında spontane olarak 'fare' benzetmesi yapmaya başladılar. Stanford Üniversitesi araştırmacıları, bu günlük kullanım sırasında ortaya çıkan lakabın, zaman içinde resmi isim haline geldiğini belirtiyorlar. 

İlk başlarda sadece laboratuvar ortamında kullanılan bu tabir, cihazın ticarileşmesi süreciyle birlikte kalıcı hale geldi.

Neden Bu İsim Kalıcı Oldu?

Neden Bu İsim Kalıcı Oldu?

'Mouse' isminin bu kadar yaygınlaşmasının birkaç önemli nedeni var. İlk olarak, 'X-Y Position Indicator for a Display System' gibi teknik terimler sıradan kullanıcılar için çok karmaşık ve hatırlanması zordu. 'Mouse' ise hem akılda kalıcı hem de cihazın işlevini çağrıştıran basit bir kelimeydi.

Bilgisayar tarihçilerine göre, 1970'li yıllarda kişisel bilgisayarların yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, teknik terimler yerine günlük dilde kullanılan basit isimlendirmeler tercih edilmeye başlandı. 'Fare' benzetmesi o dönemde hem eğlenceli hem de işlevsel bulundu.

Modern Farelerde Durum Nasıl?

Modern Farelerde Durum Nasıl?

İlginç şekilde, günümüzde kablosuz teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte farelerin 'kuyrukları' ortadan kalktı, ancak isim değişmedi. Bu durum, bir kelimenin orijinal nedenini kaybettikten sonra bile nasıl kalıcı hale gelebileceğinin güzel bir örneği. 

 Engelbart'ın 1964'teki bu icadı, sadece bilgisayar teknolojisini değil, aynı zamanda teknoloji dilini de etkiledi. 'Mouse' kelimesi bugün dünya genelinde bilgisayar terminolojisinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
