article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Maliyeti 1 Milyon Altını Aşmıştı: Restorasyon Bitti, Sabahın İlk Işıklarıyla Sıraya Girdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 13:33

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kapılarını tam kapasite açan Sultanahmet Camii, dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Osmanlı Cihan Devleti'nin ihtişamını görmek isteyen turistler, meydanda metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osmanlı mimarisinin zirve noktası, "Mavi Cami" (Blue Mosque) olarak dünya mirasına damga vuran Sultanahmet Camii, yıllar süren titiz restorasyonun ardından adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Yapımı için zamanında 1 milyondan fazla altın harcanan bu eşsiz yapı, bugün kapısında saatlerce bekleyen binlerce turisti ağırlıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sultanahmet Meydanı’nda hareketlilik başlıyor. Özellikle Avrupa ve Asya’dan gelen turist gruplarının yoğunluğu dikkat çekerken, cami girişindeki güvenlik noktalarında oluşan kuyruklar havadan dron ile görüntülendi. Turistler, Osmanlı’nın bu görkemli mirasını yakından görmek için sabırla sıralarının gelmesini bekliyor.

Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası artan uluslararası popülarite, restorasyonun bitişiyle birlikte zirveye ulaştı.

Rehberli turların sayısında patlama yaşanırken, meydandaki esnaf da artan bu ilgiden memnun. Yerli ve yabancı binlerce kişi, caminin büyüleyici atmosferini, eşsiz çinilerini ve mimari dehasını yerinde görmek için İstanbul’un yolunu tutuyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için Sultanahmet, sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Osmanlı Cihan Devleti’nin gücünü ve estetiğini temsil eden bir şaheser.

Havadan çekilen görüntülerde, cami avlusundaki kalabalığın yoğunluğu ve tarihi dokunun ihtişamı, neden dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın