3 Aylık Hasattan Servet Topladılar: Tarlasına Eken Ev, Araba Parasını Çıkarıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 12:11

Geleneksel tarımı bir kenara bırakıp 'Tayvan Mucizesi'ne şans veren köylüler, paraya para demiyor. Sadece 3 ayda yatırımını dörde katlayan 'Sarı Karpuz' üreticileri, kısa sürede elde ettikleri dev kazançla zenginliğin kapısını araladı.

Çiftçiler için ezber bozan haber bu kez Hindistan’ın Odisha eyaletinden geldi.

Yıllarca pirinç ve mısır ekerek sadece karnını doyurabilen Mayurbhanj bölgesi çiftçileri, rotayı egzotik Tayvan Karpuzu’na kırınca hayatları değişti. Bir zamanlar 'geçinemiyoruz' diyen Kundhei köyü sakinleri, şimdi tarlalarından servet fışkırmasının keyfini sürüyor.

Her şey 2021 yılında yenilikçi çiftçi Bhaktosh Kumar Mahanta’nın köylülerini ikna etmesiyle başladı.

Geleneksel ürünlerin düşük gelirinden bıkan üç çiftçi, birer dönümlük arazilerinde bu egzotik meyveyi denemeye karar verdi. Rakamlar ise dudak uçuklatacak cinsten:

  • Başlangıç Sermayesi: 50.000 Rupi (Tohum, gübre ve bakım dahil).

  • Sezon Sonu Geliri: 200.000 Rupi.

  • Net Kâr: Sadece 90 günde tam 150.000 Rupi!

Peki, bu karpuzu bu kadar değerli kılan ne?

Üreticiler, özellikle sarı etli 'Aarohi' ile kırmızı etli 'Vishala' ve 'Jannat' türlerinin piyasada kapış kapış gittiğini belirtiyor. Sıradan yerel karpuzlar kilosu 20 Rupi’den alıcı bulurken, bu egzotik Tayvan karpuzları 40-50 Rupi arasında satılıyor.

Hasat döneminde yaşanan yoğun talep ve yüksek kâr marjı sayesinde, tarlasını bu işe ayıran çiftçiler için ev ve araba sahibi olmak artık bir hayal değil, sadece bir-iki hasatlık bir hedef haline gelmiş durumda.

Sistemin en büyük avantajı ise hızı:

  • Sadece 90 Gün: Ekimden sadece 3 ay sonra hasat hazır hale geliyor.

  • Çifte Kazanç: Karpuz hasat edildikten sonra arazi hemen pirinç ekimine hazır kalıyor. Böylece çiftçiler aynı topraktan yılda iki kez maaş alır gibi gelir elde ediyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
