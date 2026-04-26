Talep Olmayınca Çareyi Bedava Dağıtmakta Buldu: Poşetini Alan Koştu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 18:29

Antalya’nın Alanya ilçesinde tropikal meyvelerin gölgesinde kalan 'yeni dünya' meyvesi dert oldu. Üretici Recep Erdoğan, ürünler dalında çürümesin diye sosyal medyadan çağrı yaptı; 'Gelin bedava toplayın' dedi, bahçe insan seline döndü.

Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde geleneksel tarım ile modern tropikal ürünlerin savaşı ilginç bir görüntüye sahne oldu.

Bölgede avokado üretiminin artmasıyla birlikte, bir dönemin en büyük geçim kaynağı olan 'yeni dünya' (Malta eriği) meyvesi pazar değerini kaybetti. Toplama maliyeti satış fiyatını karşılamayınca, üretici Recep Erdoğan örnek bir karara imza attı.

Bahçesindeki ağaçların meyve dolu olduğunu ancak alıcı bulamadığını belirten Erdoğan, 'Eskiden bu meyve bizim her şeyimizdi, çok kıymetliydi. Şimdilerde avokado ve tropikal meyveler çoğalınca yeni dünya unutuldu. Dalında kalıp kuruyacağına, kuşlar yiyeceğine vatandaşın kursağından geçsin istedim' dedi.

Ürünlerin israf olmasına gönlü razı gelmeyen Erdoğan, sosyal medya hesabından bir canlı yayın yaparak tüm vatandaşları bahçesine davet etti.

Paylaşımı gören Alanyalılar, poşetlerini ve kovalarını alarak bahçeye akın etti.

İki gündür devam eden ücretsiz hasat etkinliğinde ağaçlar el birliğiyle boşaltılıyor.

Meyvenin ekonomik değerinin düşmesinden dert yanan Erdoğan, 'Toplaması maliyetini karşılamıyor, biz de toplamaya gerek duymuyoruz. Vatandaşlar gelip topluyor, afiyetle yiyorlar. Hepsine helal olsun' ifadelerini kullandı. Bahçeye meyve toplamaya gelen Mehmet Ali Ateş ise, 'Recep abi canlı yayın yaptı, biz de geldik. Her yer meyve dolu, ziyan olacağına biz yiyoruz' diyerek üreticiye teşekkür etti.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
