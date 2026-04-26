Talep Olmayınca Çareyi Bedava Dağıtmakta Buldu: Poşetini Alan Koştu

Bölgede avokado üretiminin artmasıyla birlikte, bir dönemin en büyük geçim kaynağı olan 'yeni dünya' (Malta eriği) meyvesi pazar değerini kaybetti. Toplama maliyeti satış fiyatını karşılamayınca, üretici Recep Erdoğan örnek bir karara imza attı.

Bahçesindeki ağaçların meyve dolu olduğunu ancak alıcı bulamadığını belirten Erdoğan, 'Eskiden bu meyve bizim her şeyimizdi, çok kıymetliydi. Şimdilerde avokado ve tropikal meyveler çoğalınca yeni dünya unutuldu. Dalında kalıp kuruyacağına, kuşlar yiyeceğine vatandaşın kursağından geçsin istedim' dedi.