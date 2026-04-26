Talep Olmayınca Çareyi Bedava Dağıtmakta Buldu: Poşetini Alan Koştu
Antalya’nın Alanya ilçesinde tropikal meyvelerin gölgesinde kalan 'yeni dünya' meyvesi dert oldu. Üretici Recep Erdoğan, ürünler dalında çürümesin diye sosyal medyadan çağrı yaptı; 'Gelin bedava toplayın' dedi, bahçe insan seline döndü.
Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde geleneksel tarım ile modern tropikal ürünlerin savaşı ilginç bir görüntüye sahne oldu.
Ürünlerin israf olmasına gönlü razı gelmeyen Erdoğan, sosyal medya hesabından bir canlı yayın yaparak tüm vatandaşları bahçesine davet etti.
İki gündür devam eden ücretsiz hasat etkinliğinde ağaçlar el birliğiyle boşaltılıyor.
