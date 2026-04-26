NASA’nın Kaptığı Türk Bilim Kadını İlayda Küresel Yatırımcıların Odağında

NASA’nın Kaptığı Türk Bilim Kadını İlayda Küresel Yatırımcıların Odağında

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 18:14

Türkiye onu TÜBİTAK yarışmasında elenen 'Nobel ödüllü' dahi olarak tanıdı. İlayda Şamilgil, önce NASA’nın Mars projesinde görev aldı, ardından kurduğu teknoloji girişimiyle milyonlarca dolar yatırım alarak Forbes’un '30 Yaş Altı 30' listesine damga vurdu.

Türkiye’nin lise yıllarında hazırladığı fizik projesiyle tanıdığı, ancak dönemin TÜBİTAK jürisinden derece alamayan İlayda Şamilgil, bugün küresel teknoloji dünyasının en parlak isimlerinden biri haline geldi.

Türkiye’nin lise yıllarında hazırladığı fizik projesiyle tanıdığı, ancak dönemin TÜBİTAK jürisinden derece alamayan İlayda Şamilgil, bugün küresel teknoloji dünyasının en parlak isimlerinden biri haline geldi.

Sıvılardaki su oranını mıknatısla ölçen projesiyle 80 ülkeden binlerce rakibini geride bırakarak 'Nobel Fizik Ödülü’ne Doğru İlk Adım' yarışmasında dünya birincisi olan Şamilgil, başarı merdivenlerini hızla tırmandı.

Cornell Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimine başlayan Şamilgil, daha ilk yılında NASA'nın dikkatini çekti. Seçkin projelerde yer almak için en az 2. sınıf olma şartı aranırken, İlayda’nın yeteneği bu kuralı rafa kaldırdı. Henüz ilk senesinde NASA’nın Mars’a giden roketlerle ilgili projesinde görev alan genç bilim kadını, teorik bilgiyi pratiğe dökme konusundaki dehasını kanıtladı.

Üniversite eğitimi sırasında inovasyon ve girişimciliğe yönelen Şamilgil, 2019 yılında henüz 22 yaşındayken Organic Robotics adlı teknoloji şirketini kurdu.

Üniversite eğitimi sırasında inovasyon ve girişimciliğe yönelen Şamilgil, 2019 yılında henüz 22 yaşındayken Organic Robotics adlı teknoloji şirketini kurdu.

'Hisseden robotlar' geliştirme hedefiyle yola çıkan şirket, bugün Llume markasıyla giyilebilir sensör teknolojileri geliştiriyor.

Erkek egemen teknoloji sektöründe genç bir kadın girişimci olmanın zorluklarını yaşayan Şamilgil, 'başlarda öğrenci zannedilip ciddiye alınmadığını' söylese de projeleriyle bu önyargıları yıktı.

Geçtiğimiz yıl (2025) elde ettiği başarılarla;

Geçtiğimiz yıl (2025) elde ettiği başarılarla;

  • Forbes 30 Yaş Altı 30 listesine seçilen dört Türk’ten biri oldu.

  • Kurucu ortağı ve CEO'su olduğu şirketinde milyonlarca dolarlık yatırımın ve dev projelerin yönetimini üstlendi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
