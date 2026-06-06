Çocuğunuzun Zekâsı Hangi Alanda Parlıyor?
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Her çocuğun güçlü olduğu alan farklıdır. Önemli olan ise, yeteneklerini erkenden keşfedip doğru şekilde destekleyebilmektir. Bu test ile çocuğunuzun gizli zekasını ortaya çıkarıyoruz!
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1. Çocuğunuz yeni bir şey gördüğünde ilk tepkisi ne olur?
2. Okuldaki hangi etkinlik onu daha çok heyecanlandırır?
3. Çocuğunuz bir süper güce sahip olsa hangisini isterdi?
4. Çocuğunuz hangi konuda daha sabırlıdır?
5. En çok hangi başarı onu mutlu eder?
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6. Boş bir oda verilse ne yapmak ister?
7. Çocuğunuz gelecekte nasıl biri olmak ister?
8. Çocuğunuz bir Youtube kanalı açsa konusu ne olurdu?
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İnsan ilişkileri!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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