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Çocuğunuzun Zekâsı Hangi Alanda Parlıyor?

etiket Çocuğunuzun Zekâsı Hangi Alanda Parlıyor?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 10:31
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Her çocuğun güçlü olduğu alan farklıdır. Önemli olan ise, yeteneklerini erkenden keşfedip doğru şekilde destekleyebilmektir. Bu test ile çocuğunuzun gizli zekasını ortaya çıkarıyoruz!

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1. Çocuğunuz yeni bir şey gördüğünde ilk tepkisi ne olur?

2. Okuldaki hangi etkinlik onu daha çok heyecanlandırır?

3. Çocuğunuz bir süper güce sahip olsa hangisini isterdi?

4. Çocuğunuz hangi konuda daha sabırlıdır?

5. En çok hangi başarı onu mutlu eder?

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6. Boş bir oda verilse ne yapmak ister?

7. Çocuğunuz gelecekte nasıl biri olmak ister?

8. Çocuğunuz bir Youtube kanalı açsa konusu ne olurdu?

Bilim!

Çocuğunuz olaylara daha çok neden sonuç ilişkisi baktığı için hazır bilgiyi almak yerine, kendi cevabını bulmak için uğraşır. Problem çözme becerisi çok güçlüdür. Detayları kurcalamaya bayılır. Hatta bazen çok soru sorduğu için çevresinden şikayet bile alır. Yine de onun en güçlü tarafı bu sorgulayıcı kişiliğidir. Bu yüzden de mühendislik, yazılım, tıp, veri analizi gibi alanlarda oldukça başarılı olma potansiyeli taşır.

Sanat!

Çocuğunuzun dünyaya baktığı pencere herkes ile aynı değil! O kesinlikle farklı bir gözle görüyor. Başkalarının sıradan bulduğu şeylerde bile estetik veya fikir üretiyor. Hayal gücü çok güçlüdür ve bunu somut şeylere dönüştürmekten çok hoşlanır. Duygularını çoğu zaman konuşarak değil, çizerek, tasarlayarak veya üretimle ifade eder. Bu yüzden de mimarlık, grafik tasarım, müzik, sinema ve yaratıcı sanat alanlarında parlayabilir.

Spor!

Çocuğunuz çok yüksek bir enerjiye sahip. Hareket etmekten büyük keyif alıyor. Rekabetten de asla kaçmaz. Bu yüzden de spor dallarında çok güçlü bir performans ortaya koyabilir. Takım içinde yönlendiren ve motive eden kişidir. Sadece kendi başarısı değil grubun başarısını da çok önemser. Çocuğunuzun spor bilimleri, antrenörlük, beden eğitimi veya profesyonel spor alanlarında ciddi başarı potansiyeli vardır.

İnsan ilişkileri!

Çocuğunuz insanları çok iyi gözlemler. Kimin ne hissettiğini çok hızlı fark eder ve buna göre davranır. Empati kurma becerisi de inanılmaz yüksektir. Çoğu zaman arkadaş gruplarında dengeyi sağlayan kişi o olur. Ortamı yumuşatır ve sorunları çözmeye yardımcı olur. Psikoloji, hukuk, öğretmenlik, iletişim ve yönetim alanlarında başarılı olma potansiyeli yüksektir.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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