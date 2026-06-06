Çocuğunuzun Zekâsı Hangi Alanda Parlıyor?

Çocuğunuz olaylara daha çok neden sonuç ilişkisi baktığı için hazır bilgiyi almak yerine, kendi cevabını bulmak için uğraşır. Problem çözme becerisi çok güçlüdür. Detayları kurcalamaya bayılır. Hatta bazen çok soru sorduğu için çevresinden şikayet bile alır. Yine de onun en güçlü tarafı bu sorgulayıcı kişiliğidir. Bu yüzden de mühendislik, yazılım, tıp, veri analizi gibi alanlarda oldukça başarılı olma potansiyeli taşır.