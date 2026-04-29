Sadece Baharda Çıkıyor, Şeker ve Tansiyon Hastaları Şifa Niyetine Alıyor

Sadece Baharda Çıkıyor, Şeker ve Tansiyon Hastaları Şifa Niyetine Alıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 09:30

Van’ın sarp dağlarında kar sularıyla beslenen ve bin bir zahmetle toplanan 'yayla muzu' (uçkun), piyasaya hızlı bir giriş yaptı. İlk çıktığında kilogramı 700 lirayı bulan uçkunun fiyatı 400 liraya gerileyince vatandaşlar tezgahlara akın etti.

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı zirvelerinde doğal olarak yetişen, bölge halkı tarafından "yayla muzu" olarak adlandırılan uçkun, baharın gelişiyle birlikte seyyar tezgahlardaki yerini aldı.

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı zirvelerinde doğal olarak yetişen, bölge halkı tarafından "yayla muzu" olarak adlandırılan uçkun, baharın gelişiyle birlikte seyyar tezgahlardaki yerini aldı.

İthal muzun kilosunun 150 lira olduğu piyasada, toplama zorluğu ve sınırlı hasat süresi nedeniyle 400 liradan satılan uçkun, yüksek fiyatına rağmen 'şifa' niyetine kapış kapış gidiyor.

Uçkunun neden bu kadar değerli olduğunu anlatan satıcı Emrullah Savur, bu doğal meyvenin sofralara ulaşana kadar geçtiği zorlu sürece dikkat çekti. Savur, 'Bu ürünün zahmeti çok büyük. İnsanlar dağların zirvesine çıkmak için bazen 100 kilometre yaya gidiyor. Akşama kadar topladıklarını sırtlarında torbalarla aşağı indiriyorlar. Senede sadece bir kez, karlar eridiğinde çıkan bu ürünü her gün bulamazsınız' dedi.

Ürünün tamamen organik ve ilaçsız olmasının en büyük avantajı olduğunu belirten Savur, yayla muzunun özelliklerini şu sözlerle övüyor:

Ürünün tamamen organik ve ilaçsız olmasının en büyük avantajı olduğunu belirten Savur, yayla muzunun özelliklerini şu sözlerle övüyor:

'Muzdan da çilekten de daha iyidir. Günümüzde meyvelerin çoğu hormonlu üretiliyor ama uçkun doğrudan dağdan, doğadan geliyor. Kilosu bin lira bile olsa, senede topu topu iki kez yenecek bir şifa kaynağıdır.'

Sezonun ilk hasadında kilogram fiyatı 700 lira olan uçkunun fiyatı, ürün miktarının artmasıyla 400 liraya kadar geriledi. Esnaf, önümüzdeki günlerde fiyatın 200-250 lira bandına kadar inebileceğini öngörüyor. Ancak uzmanlar ve satıcılar uyarıyor: Uçkunun en iyisi yumuşak ve sulu olanıdır; kuruduğu zaman tadı ve şifası azalır.

Uçkunun; başta şeker hastalığı olmak üzere tansiyon, kanser ve verem gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor.

Uçkunun; başta şeker hastalığı olmak üzere tansiyon, kanser ve verem gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor.

Özellikle şeker hastalarının yoğun ilgi gösterdiği bitki, hem ekşimsi tadıyla damaklara hitap ediyor hem de vücut direncini artırıyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
