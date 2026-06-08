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İnsanoğlunun Çift Yaratılmasından Kışçıların İsyanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İnsanoğlunun Çift Yaratılmasından Kışçıların İsyanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.06.2026 - 17:54
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım haftanın bu ilk günü kimler şakalarıyla güldürürken etkileşime doymuş?

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Üst düzey bir şaka...

Üst düzey bir şaka...
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Tasarımın önemi...

Tasarımın önemi...
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👇

👇
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Devam edelim...

Devam edelim...
twitter.com

Pablo Batalla mısın?

Pablo Batalla mısın?
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👇

👇
twitter.com

Ağır olmuş bu...

Ağır olmuş bu...
twitter.com

Bravo...

Bravo...
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Çok daha konforlu...

Çok daha konforlu...
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Kışçılar dertli...

Kışçılar dertli...
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Yarın yine buralardayız...

Yarın yine buralardayız...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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