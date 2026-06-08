Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında Fransız menşeli Renault yer alıyor. Renault, fiyat listeleriyle yakından takip ediliyor. Yeni elektrikli modelleriyle de dikkat çeken, Haziran ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini yayınladı. Haziran ayında, önemli bir fiyat artışı gözlemlenmedi.

Peki, Clio, Austral, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu?

İşte, Renault Haziran 2026 fiyat listesi.

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