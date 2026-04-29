article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kimse Bilmiyordu, Şimdi Ziyaretçi Yağıyor: Fırat Nehri Kenarındaki 5 Bin Yıllık Miras Nemrut'a Rakip

Gülistan Başköy
29.04.2026 - 11:35

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan Kızılin Kanyonu, baharın gelişiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne döndü. Kommagene ve Roma döneminden izler taşıyan, 5 bin yıllık geçmişe sahip kanyon; kaya mezarları, dev mağaraları ve tekne turlarıyla bölgenin yeni turizm yıldızı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adıyaman denilince akla gelen Nemrut Dağı’na dev bir rakip doğuyor.

Besni ilçesi sınırlarında, Göksu ve Fırat nehirlerinin kucaklaştığı noktada yer alan Kızılin Kanyonu, son yıllarda yapılan altyapı hamleleriyle ziyaretçi rekorları kırıyor.

Yaklaşık 200 hektarlık dev bir alana yayılan kanyon, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor.

Bünyesinde barındırdığı 300’e yakın mağara ve kaya yerleşimleriyle adeta bir 'açık hava arkeoloji parkı' niteliği taşıyor. Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, bölgedeki yerleşim izlerinin MÖ 3 binli yıllara kadar uzandığını belirterek, kanyonun tarihsel derinliğine dikkat çekiyor.

Özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların uğrak noktası olan kanyonda, günlük ziyaretçi trafiği 1.000 kişiye ulaşmış durumda.

Turizme kazandırılan yeni iskele sayesinde başlayan tekne turları, ziyaretçilere Fırat’ın serin suları üzerinde 2 bin yıllık mağaraları ve Roma dönemi kalıntılarını yakından görme fırsatı sunuyor.

Kanyonun bahar renklerini ölümsüzleştiren doğa fotoğrafçısı Muhammed Aktürk, bölgeye olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

'Nemrut Dağı'ndan sonra bence en güzel yer Kızılin Kanyonu. Orada tarih varken burada doğa ve kültür turizmi iç içe geçmiş durumda. İlkbaharla birlikte burası bambaşka bir ruha bürünüyor.'

Baharın gelişiyle birlikte endemik bitki türleri ve rengarenk çiçeklerle süslenen kanyon, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Son üç yılda tamamlanan altyapı çalışmalarıyla ulaşımı kolaylaşan bölge, hem profesyonel fotoğrafçılar hem de huzur arayan doğaseverler için Adıyaman’ın en önemli destinasyonlarından biri haline geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın