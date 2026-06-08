Haziran 2026 Peugeot Fiyat Listesi: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Fransız otomobil devi Peugeot, yeni elektrikli modelleriyle de tercih edilmeye devam ediyor. Pek çok modeliyle rakiplerine fark atan markanın ay başında güncellediği fiyat listeleri yakından takip ediliyor. Peugeot, Haziran ayında geçerli olacak fiyat listelerini açıkladı.

Peki, Peugeot e-208, e-308, 408 ve 5008 ne kadar?

İşte Peugeot Haziran 2026 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak