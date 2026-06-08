iPhone 18 Çıkıyor: Apple’ın Yeni Amiral Gemisine Dair Merak Edilenler
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Teknoloji dünyasının gözü kulağı, her yıl olduğu gibi bu sonbaharda da Apple’ın yapacağı büyük hamleye çevrildi. Şirketin yeni amiral gemisi iPhone 18 serisi için geri sayım sürerken, sektöre sızan bilgiler ve geleneksel lansman takvimi merakla beklenen tablonun netleşmesini sağlıyor. Teknoloji tutkunlarının ve sadık iPhone kullanıcılarının heyecanla beklediği yeni nesil cihazların, Eylül 2026 döneminde düzenlenecek görkemli bir etkinlikle resmi olarak vitrine çıkması öngörülüyor.
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Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 için geri sayım başladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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