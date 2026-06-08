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iPhone 18 Çıkıyor: Apple’ın Yeni Amiral Gemisine Dair Merak Edilenler

iPhone 18 Çıkıyor: Apple’ın Yeni Amiral Gemisine Dair Merak Edilenler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.06.2026 - 17:53
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Teknoloji dünyasının gözü kulağı, her yıl olduğu gibi bu sonbaharda da Apple’ın yapacağı büyük hamleye çevrildi. Şirketin yeni amiral gemisi iPhone 18 serisi için geri sayım sürerken, sektöre sızan bilgiler ve geleneksel lansman takvimi merakla beklenen tablonun netleşmesini sağlıyor. Teknoloji tutkunlarının ve sadık iPhone kullanıcılarının heyecanla beklediği yeni nesil cihazların, Eylül 2026 döneminde düzenlenecek görkemli bir etkinlikle resmi olarak vitrine çıkması öngörülüyor.

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Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 için geri sayım başladı.

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 için geri sayım başladı.

Apple’ın uzun yıllara dayanan ürün tanıtım stratejisi incelendiğinde, yeni akıllı telefon modellerini sonbaharın ilk ayında tanıttığı biliniyor. Sektör içinden gelen son bilgilere göre, iPhone 18 serisinin tanıtılacağı lansmanın 8-15 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şirketin etkinlik günü olarak genellikle salı ya da çarşamba günlerini seçtiği göz önüne alınırsa, eylül ayının ikinci haftasında tüm dünyanın Cupertino'ya kilitleneceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

iPhone 18 fiyatı ne kadar?

iPhone 18 fiyatı ne kadar?

Lansmanın ardından kullanıcıları en çok düşündüren süreç şüphesiz cihazlara ne zaman ulaşılabileceği oluyor. Apple'ın mevcut operasyonel alışkanlıkları, ön sipariş sürecinin tanıtımı takip eden ilk cuma günü başlayacağına işaret ediyor. Yeni modellerin dünya genelindeki mağaza raflarında yerini alması ise lansmandan yaklaşık bir hafta veya 10 gün sonra gerçekleşiyor. Bu doğrultuda, iPhone 18 ailesinin eylül ayının son haftası itibarıyla genel satışa sunulması bekleniyor.

Özellikle üst segmenti temsil eden iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde fiyat artışı ihtimali oldukça güçlü. Küresel bellek (DRAM) maliyetlerindeki yükselişin fiyatlara nasıl yansıyacağı tartışılırken, Apple'ın rekabet avantajını kaybetmemek adına bazı maliyetleri kendi sübvanse edebileceği de konuşulan sızıntılar arasında. Apple Intelligence ile entegre çalışacak yeni nesil A20 işlemciler, gelişmiş batarya teknolojileri ve ekran altı Face ID mimarisi gibi yenilikler, premium modellerin etiket fiyatını doğrudan etkileyecek.

Apple’ın en büyük kozu: İleri düzey yapay zeka entegrasyonu.

Apple’ın en büyük kozu: İleri düzey yapay zeka entegrasyonu.

Yeni serinin sadece tasarımsal değil, işlevsel olarak da büyük bir kırılma yaratması bekleniyor. Apple'ın son yıllarda hız verdiği yapay zeka yatırımları, iPhone 18 ile birlikte zirve noktasına ulaşacak. Cihaz içi (on-device) yapay zeka yeteneklerinin kapsamı genişletilerek; performans optimizasyonu, profesyonel düzeyde kamera işleme motoru ve akıllı pil yönetimi gibi alanlarda gözle görülür iyileştirmeler sunulacağı belirtiliyor. Teknoloji dünyasını heyecanlandıran bu detaylar, iPhone 18 serisini sadece bir telefon değil, cebe sığan gelişmiş bir yapay zeka asistanı haline getirecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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