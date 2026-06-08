iPhone 18 Çıkıyor: Apple’ın Yeni Amiral Gemisine Dair Merak Edilenler

Lansmanın ardından kullanıcıları en çok düşündüren süreç şüphesiz cihazlara ne zaman ulaşılabileceği oluyor. Apple'ın mevcut operasyonel alışkanlıkları, ön sipariş sürecinin tanıtımı takip eden ilk cuma günü başlayacağına işaret ediyor. Yeni modellerin dünya genelindeki mağaza raflarında yerini alması ise lansmandan yaklaşık bir hafta veya 10 gün sonra gerçekleşiyor. Bu doğrultuda, iPhone 18 ailesinin eylül ayının son haftası itibarıyla genel satışa sunulması bekleniyor.

Özellikle üst segmenti temsil eden iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde fiyat artışı ihtimali oldukça güçlü. Küresel bellek (DRAM) maliyetlerindeki yükselişin fiyatlara nasıl yansıyacağı tartışılırken, Apple'ın rekabet avantajını kaybetmemek adına bazı maliyetleri kendi sübvanse edebileceği de konuşulan sızıntılar arasında. Apple Intelligence ile entegre çalışacak yeni nesil A20 işlemciler, gelişmiş batarya teknolojileri ve ekran altı Face ID mimarisi gibi yenilikler, premium modellerin etiket fiyatını doğrudan etkileyecek.