Yurt Dışı Telefonu Olanlar İçin Geri Sayım: 2 Gün Sonra Kapanıyor!

Telefonunun kapanmasını istemeyen ve cihazını yasal statüye kavuşturmak isteyen kullanıcıları ise yüksek bir maliyet bekliyor. 2026 yılı güncel verilerine göre IMEI kayıt harcı 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Ödemesini yapan kullanıcılar, e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayarak telefonlarını sınırsız süreyle kullanıma açabiliyor.

IMEI sorgulama nasıl yapılır?

Mağduriyet yaşamak istemeyenlerin telefonlarından *#06# tuşlamasını yaparak 15 haneli IMEI numarasına ulaşmaları önem arz ediyor. e-Devlet üzerinden 'IMEI Sorgulama' ekranına girerek; cihazın kayıtlı olup olmadığını, 'kayıt dışı' uyarısı alıp almadığını veya usulsüz kullanımda olup olmadığını saniyeler içinde görebilirsiniz.