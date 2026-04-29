article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yurt Dışı Telefonu Olanlar İçin Geri Sayım: 2 Gün Sonra Kapanıyor!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.04.2026 - 14:32

Yurt dışından getirilen ve henüz kayıt altına alınmamış telefon sahipleri için kritik eşiğe girildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen denetimler sonucunda, Türkiye ağında sinyal veren ancak IMEI kaydı bulunmayan cihazlar için tanınan 120 günlük yasal süre dolmak üzere. 2 gün sonra kaydı yapılmamış, 'kaçak' olarak adlandırılar bu cihazlar şebeke erişimine tamamen kapatılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yurt dışından getirilen telefonlar için son çağrı!

Kullanıcıların en çok yanıldığı nokta olan 'süre hesaplaması' konusunda BTK net bir çizgi çekmiş durumda. Ocak 2026 itibarıyla telefonuna uyarı mesajı gelen vatandaşların, mesajın ulaştığı tarihi milat kabul etmesi gerekiyor. Örneğin; 5 Ocak tarihinde 'Cihazınız kayıt dışıdır' mesajını alan bir kullanıcı için 120 günlük hak, tam olarak 5 Mayıs tarihinde sona eriyor. Bu tarihten sonra cihazın SIM kart üzerinden veri alışverişi yapması teknik olarak engelleniyor.

IMEI kayıt ücreti: Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar?

Telefonunun kapanmasını istemeyen ve cihazını yasal statüye kavuşturmak isteyen kullanıcıları ise yüksek bir maliyet bekliyor. 2026 yılı güncel verilerine göre IMEI kayıt harcı 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Ödemesini yapan kullanıcılar, e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayarak telefonlarını sınırsız süreyle kullanıma açabiliyor.

IMEI sorgulama nasıl yapılır?

Mağduriyet yaşamak istemeyenlerin telefonlarından *#06# tuşlamasını yaparak 15 haneli IMEI numarasına ulaşmaları önem arz ediyor. e-Devlet üzerinden 'IMEI Sorgulama' ekranına girerek; cihazın kayıtlı olup olmadığını, 'kayıt dışı' uyarısı alıp almadığını veya usulsüz kullanımda olup olmadığını saniyeler içinde görebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın