Serveti Sadece 10 Günde 1 Milyar Dolar Arttı, Türkiye'nin En Zengin 4. İnsanı Oldu!

Sözleşme duyurusunun ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik, Astor Enerji hisselerinde hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi. Yaşanan bu değer kazanımı, şirketin hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Feridun Geçgel’in mali tablosuna doğrudan yansıdı. Geçgel’in serveti, yalnızca son 10 günlük süre zarfında tam 1 milyar dolarlık devasa bir artış kaydetti.

Finans dünyasında dikkat çeken bu sıçrayış, Türkiye’nin en zenginleri listesindeki dengeleri de değiştirdi. Kişisel varlığı kısa sürede 460 milyon dolar daha artarak toplamda 3,6 milyar dolar seviyesine ulaşan Feridun Geçgel, bu performansıyla listesinin 4. basamağına yükseldi. Enerji yatırımlarının karşılığını borsa değerlemesiyle alan iş insanı, hem şirketin global rekabet gücünü artırdı hem de bireysel servet sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.