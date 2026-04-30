article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Serveti Sadece 10 Günde 1 Milyar Dolar Arttı, Türkiye'nin En Zengin 4. İnsanı Oldu!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2026 - 08:10 Son Güncelleme: 30.04.2026 - 08:22

Astor Enerji'nin ABD'li bir şirketle imzaladığı devasa transformatör anlaşması, şirketin borsa performansını zirveye taşıdı. Bu ticari başarıyla birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, kişisel servetindeki rekor artışla bir haftada Türkiye’nin en zengin isimleri arasında 4. sıraya yerleşti.

Kaynak: Leyla Aydoğan / Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enerji sektörünün önde gelen firmalarından Astor Enerji, küresel ölçekte ses getiren yeni bir iş ortaklığına imza attığını duyurdu.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir firma ile 51,5 milyon dolar değerinde dev bir sözleşme imzalayarak ihracat ağını güçlendirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılan bilgilere göre, anlaşma kapsamında 9 adet yüksek kapasiteli güç transformatörünün tedariği sağlanacak. Üretilecek olan bu kritik ekipmanların, 2029 yılının ilk üç ayı içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor. Bu stratejik adımın, şirketin yıl sonu beklenen gelir tablosuna yaklaşık yüzde 6,57 oranında pozitif bir katkı yapması öngörülüyor.

Bu ticari başarının borsa kanalındaki yankıları ise oldukça çarpıcı oldu.

Sözleşme duyurusunun ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik, Astor Enerji hisselerinde hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi. Yaşanan bu değer kazanımı, şirketin hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Feridun Geçgel’in mali tablosuna doğrudan yansıdı. Geçgel’in serveti, yalnızca son 10 günlük süre zarfında tam 1 milyar dolarlık devasa bir artış kaydetti.

Finans dünyasında dikkat çeken bu sıçrayış, Türkiye’nin en zenginleri listesindeki dengeleri de değiştirdi. Kişisel varlığı kısa sürede 460 milyon dolar daha artarak toplamda 3,6 milyar dolar seviyesine ulaşan Feridun Geçgel, bu performansıyla listesinin 4. basamağına yükseldi. Enerji yatırımlarının karşılığını borsa değerlemesiyle alan iş insanı, hem şirketin global rekabet gücünü artırdı hem de bireysel servet sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın