Petrol Son 4 Yılın En Yüksek Seviyesinde: Fiziksel Kıtlık ve Ürünlerde Fiyat Artışı Riski Var!

Nisan ayı başında boğaza yaklaşan her geminin hedef alınacağını duyuran İran'a karşılık ABD, İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen gemilerin durdurulacağını ilan ederek ablukayı başlattı.

17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesle 90 dolara kadar gerileyen fiyatlar, ablukanın devam etmesiyle son 12 gündür yeniden istikrarlı bir yükseliş grafiği çiziyor.

Beyaz Saray'da enerji devlerinin yöneticileriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın, ablukayı uzatması yönünde ekibine talimat verdiği belirtiliyor.

Bu durum piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın uzun süre devam edeceği şeklinde yorumlandı. Brent petrol fiyatları gün içinde 122 doları test ederken, uzmanlar arz kesintisinin devam etmesi halinde fiziksel kıtlık riskinin ve birçok üründe fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. İran ekonomisi ise yüzde 53,7'ye ulaşan enflasyon, rekor düşük seviyedeki riyal ve yaklaşık iki milyon kişinin işini kaybetmesiyle derin bir krizle karşı karşıya bulunuyor.