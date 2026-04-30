Petrol Son 4 Yılın En Yüksek Seviyesinde: Fiziksel Kıtlık ve Ürünlerde Fiyat Artışı Riski Var!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2026 - 07:40

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını uzatmaya hazırlandığına dair haberlerin ardından küresel petrol fiyatları hızla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü 120 doları aşarak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, bu durumların yaşanmaya devam etmesi halinde fiziksel kıtlık riskinin ve birçok üründe fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/dunya/...
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı operasyonlara tepki olarak Tahran yönetimi, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini kısıtladı.

Nisan ayı başında boğaza yaklaşan her geminin hedef alınacağını duyuran İran'a karşılık ABD, İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen gemilerin durdurulacağını ilan ederek ablukayı başlattı.

17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesle 90 dolara kadar gerileyen fiyatlar, ablukanın devam etmesiyle son 12 gündür yeniden istikrarlı bir yükseliş grafiği çiziyor.

Beyaz Saray'da enerji devlerinin yöneticileriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın, ablukayı uzatması yönünde ekibine talimat verdiği belirtiliyor.

Bu durum piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın uzun süre devam edeceği şeklinde yorumlandı. Brent petrol fiyatları gün içinde 122 doları test ederken, uzmanlar arz kesintisinin devam etmesi halinde fiziksel kıtlık riskinin ve birçok üründe fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. İran ekonomisi ise yüzde 53,7'ye ulaşan enflasyon, rekor düşük seviyedeki riyal ve yaklaşık iki milyon kişinin işini kaybetmesiyle derin bir krizle karşı karşıya bulunuyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
