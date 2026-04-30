Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Herkesin Aynı Ücreti Almayacağını Açıkladı

Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerine ilişkin detaylar netleşti. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyelerinde herhangi bir artışa gidilmedi. Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira olan ikramiye tutarı Kurban Bayramı'nda da aynı kaldı. Böylece emekliler Kurban Bayramı öncesi 4 bin TL ikramiye alacak. Mevcut düzenleme çerçevesinde ödemeler, hak sahiplerinin durumuna göre yapılacak.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kimin ne kadar bayram ikramiyesi alacağını anlattı. Düzenlemeye göre kendi primleriyle emekli olanlara 4 bin TL, dul olup çalışan ya da emekli olanlara 2 bin TL, yetim aylığı alanlara bin TL ödenecek.

Buna göre bayram ikramiyesi 1000-2000-3000 ve 4000 TL olarak farklı tutarlarda ödenecek.