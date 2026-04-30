article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Herkesin Aynı Ücreti Almayacağını Açıkladı

Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Herkesin Aynı Ücreti Almayacağını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2026 - 10:19

Milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu. 2025 yılında 4 bin TL olan ikramiye miktarında 2026 yılında bir değişiklik yapılmadı. Yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekliler bu sene toplamda 8 bin lira ücret almış olacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından paylaştığı bir videoda bayram ikramiyesinin detaylarını anlattı. Erdursun, herkesin 4 bin lira almayacağını vurguladı. Kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi belli oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, herkesin aynı ücreti almayacağını anlattı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi belli oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, herkesin aynı ücreti almayacağını anlattı.

Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerine ilişkin detaylar netleşti. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyelerinde herhangi bir artışa gidilmedi. Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira olan ikramiye tutarı Kurban Bayramı'nda da aynı kaldı. Böylece emekliler Kurban Bayramı öncesi 4 bin TL ikramiye alacak. Mevcut düzenleme çerçevesinde ödemeler, hak sahiplerinin durumuna göre yapılacak. 

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kimin ne kadar bayram ikramiyesi alacağını anlattı. Düzenlemeye göre kendi primleriyle emekli olanlara 4 bin TL, dul olup çalışan ya da emekli olanlara 2 bin TL, yetim aylığı alanlara bin TL ödenecek.

Buna göre bayram ikramiyesi 1000-2000-3000 ve 4000 TL olarak farklı tutarlarda ödenecek.

"Tüm emekliler 4 bin TL almayacak."

"Tüm emekliler 4 bin TL almayacak."

Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

'Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi belli oldu. Bayram ikramiyesine Kurban Bayramı'nda da zam yok. Bayram ikramiyesi 4 bin TL. Tüm emeklilere 4 bin TL değil; yetimlere bin TL, dul eşlere çalışıyorlarsa ya da kendileri emekli ise 2 bin TL, dul kalan eş çalışmıyor ya da emekli değilse 3 bin TL, kendi primleriyle emekli olmuş ve sağ olan emeklilere de 4 bin TL bayram ikramiyesi verilecek. Bayram ikramiyesinde bir artış yok. Bayram ikramiyesi bin TL, 2 bin TL, 3 bin TL ve 4 bin TL emekli durumuna göre; dul, yetim ve normal emeklilere bu tutarlarda bayram öncesinde ödenecek.'

Kurban Bayramı ikramiyesi: Kim, ne kadar alacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın