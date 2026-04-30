Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nin Kampüsünde Petrol Rezervi Bulundu!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2026 - 10:14

Diyarbakır Dicle Üniversitesi arazisinde gerçekleştirilen sismik çalışmalar sonucunda petrol rezervi tespit edildi. Sabah Gazetesi’nden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre; Üniversite ve PETAR A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, kampüs içerisinde açılacak 6 kuyudan elde edilecek petrol gelirinin bir kısmı üniversiteye aktarılacak.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yasam/kampus...
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Üniversitesi kampüs alanı, bölgedeki enerji yatırımlarının yeni merkezi haline geliyor.

Üniversite yönetimi ile SANKO Holding bünyesindeki PETAR A.Ş. arasında varılan anlaşma neticesinde, kampüs sınırları içerisindeki belirlenmiş noktalarda petrol arama ve çıkarma faaliyetleri resmiyet kazandı. Yapılan ön hazırlık ve sismik ölçümler, bölgede ciddi bir petrol potansiyeli olduğunu ortaya koyarken, bu keşfin akademik dünyaya ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.

Yiğitçavuş Mahallesi sınırlarında yer alan üniversite topraklarında yapılacak üretim için 10 yıllık bir kiralama süreci başlatıldı. Belirlenen yol haritasına göre, kampüsün iki farklı bölgesinde toplam 45 bin metrekareden fazla alanda sondaj kuleleri kurulacak. Hukuk Fakültesi’nin arka kısmındaki arazi ile mevcut futbol sahasının alt tarafında kalan bölgelerde yoğunlaşacak olan çalışmalarda, her iki lokasyonda üçer adet olmak üzere toplam 6 kuyu açılacak.

Bu dev projenin başlangıç maliyeti ve kurulum giderlerinin yaklaşık 20 milyon doları bulması bekleniyor. Sondaj işlemlerinin tamamlanıp üretimin başlamasıyla birlikte, kuyu başına günlük ortalama 150 varil ham petrol çıkarılması öngörülüyor. Toplamda yıllık 328 bin 500 varil kapasiteye ulaşması beklenen bu üretimden elde edilecek satış hasılatının yüzde 3’lük dilimi doğrudan Dicle Üniversitesi’ne aktarılarak kurumun bütçesine destek olacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
