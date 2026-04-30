Türk Doktordan Tıp Dünyasında Çığır Açacak Uygulama: Claude'un Yapay Zeka Yarışmasında Birinci Oldu!
Claude'un düzenlediği Code Hackathon'u kazanan isimler belli oldu. Bu yarışmada, Claude Code'u en yaratıcı, en faydalı ve en iyi şekilde kullanıp ürün geliştiren isimler yer aldı. Serinin son yarışında birinci olan isim ise Türk doktor Bedirhan Keskin!
Dört senedir yazılımla uğraşan Türk doktor Bedirhan Keskin, geliştirdiği ses tabanlı klinik simülatör ile tıp öğrencilerinin ve yeni mezun doktorların işini kolaylaştırıyor. MedKit isimli uygulama, hastaların öykülerinin alınmasını, laboratuvar testlerine yönlendirilmesini ve teşhis koyulmasını sağlıyor.
Altın Ödül: MedKit / Bedirhan Keskin
'@claudeai,
@claudedevs ve
@cerebral_valley tarafından düzenlenen küresel Built with Opus 4.7 hackathon'unda Medkit'in 1. olduğunu paylaşmaktan gerçekten mutluyum .
Medkit, tıp öğrencileri ve asistan doktorlar için ses odaklı bir AI kliniğidir. Gerçek zamanlı olarak AI hastalarla konsültasyon yaparsınız — öyküyü alın, laboratuvar testleri isteyin, görüntüleme okuyun, teşhis koyun, reçete yazın — ve her vaka için yapılandırılmış, alıntılanmış bir özet alın.
Bakalım yolculuk nereye gidecek, ama tıbbi eğitimin geleceğini şekillendirme sürecinin bir parçası olmak için gerçekten heyecanlıyım!'
"Gurur verici. As bayrakları as"
Bedirhan Keskin, sosyal medyadan gördüğü desteğe ve tebrik mesajlarına da ayrıca teşekkür etti.
