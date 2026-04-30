Türk Doktordan Tıp Dünyasında Çığır Açacak Uygulama: Claude'un Yapay Zeka Yarışmasında Birinci Oldu!

Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka Claude, bir Hackathon daha düzenledi. Claude Code'u en yaratıcı, en faydalı ve en iyi şekilde kullanıp ürün geliştiren kişiler yarıştı. 4 senedir yazılımla ilgilenen Türk doktor Bedirhan Keskin de 'altın' ödülün sahibi oldu!

Bedirhan Keskin'in geliştirdiği MedKit, sesli bir AI kliniği. Özellikle tıp öğrencileri ve yeni mezun doktorlar tarafından kullanılabilecek olan MedKit, gerçek zamanlı olarak hastalarla görüşüyor. Hasta, doktorun yanına gelip şikayetini anlatmaya başladığında AI da devreye giriyor ve şunları yapıyor:

- Hasta öyküsünü alma

- Laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerini inceleme

- Teşhis koyma

- Tedavi planlama

MedKit, her vakanın sonunda doktora kaynaklı ve detaylı bir rapor sunuyor. Ayrıca MedKit, alanında yayınlanan en güncel makaleleri, araştırmaları kaynak alıyor.