Haberler
Teknoloji
Türk Doktordan Tıp Dünyasında Çığır Açacak Uygulama: Claude'un Yapay Zeka Yarışmasında Birinci Oldu!

Dilara Bağcı Peker
30.04.2026 - 09:50

Claude'un düzenlediği Code Hackathon'u kazanan isimler belli oldu. Bu yarışmada, Claude Code'u en yaratıcı, en faydalı ve en iyi şekilde kullanıp ürün geliştiren isimler yer aldı. Serinin son yarışında birinci olan isim ise Türk doktor Bedirhan Keskin!

Dört senedir yazılımla uğraşan Türk doktor Bedirhan Keskin, geliştirdiği ses tabanlı klinik simülatör ile tıp öğrencilerinin ve yeni mezun doktorların işini kolaylaştırıyor. MedKit isimli uygulama, hastaların öykülerinin alınmasını, laboratuvar testlerine yönlendirilmesini ve teşhis koyulmasını sağlıyor.

Türk doktor Bedirhan Keskin'in geliştirdiği MedKit, Claude Code Hackathon'da birinci oldu.

Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka Claude, bir Hackathon daha düzenledi. Claude Code'u en yaratıcı, en faydalı ve en iyi şekilde kullanıp ürün geliştiren kişiler yarıştı. 4 senedir yazılımla ilgilenen Türk doktor Bedirhan Keskin de 'altın' ödülün sahibi oldu!

Bedirhan Keskin'in geliştirdiği MedKit, sesli bir AI kliniği. Özellikle tıp öğrencileri ve yeni mezun doktorlar tarafından kullanılabilecek olan MedKit, gerçek zamanlı olarak hastalarla görüşüyor. Hasta, doktorun yanına gelip şikayetini anlatmaya başladığında AI da devreye giriyor ve şunları yapıyor:

- Hasta öyküsünü alma

- Laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerini inceleme

- Teşhis koyma

- Tedavi planlama

MedKit, her vakanın sonunda doktora kaynaklı ve detaylı bir rapor sunuyor. Ayrıca MedKit, alanında yayınlanan en güncel makaleleri, araştırmaları kaynak alıyor.

Altın Ödül: MedKit / Bedirhan Keskin

'Ses tabanlı bir klinik simülatör; tıp öğrencilerinin hasta öyküleri aldığı, laboratuvar testleri sipariş ettiği, teşhis koyduğu ve en son yayınlanan kılavuzlara göre akıl yürütme yetenekleri puanlanan bir araç.'

'@claudeai,

@claudedevs ve

@cerebral_valley tarafından düzenlenen küresel Built with Opus 4.7 hackathon'unda Medkit'in 1. olduğunu paylaşmaktan gerçekten mutluyum .

Medkit, tıp öğrencileri ve asistan doktorlar için ses odaklı bir AI kliniğidir. Gerçek zamanlı olarak AI hastalarla konsültasyon yaparsınız — öyküyü alın, laboratuvar testleri isteyin, görüntüleme okuyun, teşhis koyun, reçete yazın — ve her vaka için yapılandırılmış, alıntılanmış bir özet alın.

Bakalım yolculuk nereye gidecek, ama tıbbi eğitimin geleceğini şekillendirme sürecinin bir parçası olmak için gerçekten heyecanlıyım!'

"Gurur verici. As bayrakları as"

'Bedirhan Keskin Claude Code Hackathonu kazandı. Tıp doktoru, 4 yıldır kod yazıyor.

Bu ikisini birleştirdiğinde ne çıkar diye düşünmüş, ortaya Medkit çıkmış.

Fikrin arkasında çok kişisel bir gözlem var: Tıp fakültesinden yeni mezun doktorlar gerçek hastaya çıktıklarında büyük bir boşlukla yüzleşiyor.

Ders kitabındaki hastalar düzgün şikayet eder, net semptom verir. Gerçek hastalar öyle değil. Bu uçurum, acil servisde ciddi bir stres kaynağına dönüşüyor.

Medkit bu sorunu çözüyor.

Öğrenci, yapay zeka tarafından yönetilen bir hastayla gerçek zamanlı sesli diyalog kuruyor. Anamnez alıyor, laboratuvar istiyor, teşhis koyuyor, reçete yazıyor. Seans sonunda sistem seni güncel tıbbi kılavuzlara göre puanlıyor, neyi iyi yaptığını neyi kaçırdığını gösteriyor.

Teknik tarafta Claude Code’u auto mode’da kullanmış, geliştirme sürecini ciddi ölçüde hızlandırmış.

Sistemin kalbinde Opus 4.7 çalışıyor. Hallüsinasyon yok, uydurma ilaç yok.

Tüm hasta kütüphanesini ve teşhis kriterlerini Opus’a güvenerek inşa etmiş.

Gurur verici. As bayrakları as '

'Türkiye’den gelen parlak bir doktor, Claude Code Hackathon’unda altın madalya kazandığı için çok gururluyum! Yıllar önce Bedirhan’la, o tıp öğrencisiyken, doktor-yardımcı AI uygulamaları geliştirmek için çalışmıştık. Biraz erkendi ama bugünü hayal ediyorduk! Çok tebrikler!'

'@bedriyan0'a

@AnthropicAI hackathon'unu kazandığı için kocaman tebrikler! İkinci kez üst üste bir doktor podyumu kapıyor, bu sefer 1. sıra! Ne zamanlar yaşıyoruz. Dr. Keskin'i bizzat tebrik etme zevkini yaşadım ve bu kesinlikle son aramam olmayacak.'

Bedirhan Keskin, sosyal medyadan gördüğü desteğe ve tebrik mesajlarına da ayrıca teşekkür etti.

'Built with Opus 4.7 hackathon'unda altın madalya kazanmak beni hem mahcup etti hem de onurlandırdı.

Bu hackathon'u kazanmak inanılmaz bir his — özellikle de bu son yılda en çok kullandığım araçla. Belki de tam da bu yüzden.

Yaptığımızı bu kadar yakından inceleyen jüri üyelerine derin bir minnettarlık duyuyorum:

@lydiahallie, @_catwu, @adocomplete, @nosajab. Ve @bcherny ile @trq212'ye de ikinize de teşekkürler; sizin çalışmalarınız inşa ettiğimiz her şeyi şekillendiriyor ve sürekli bir ilham kaynağı.

@claudeai, @claudedevs ve @cerebral_valley'ye hafta için, platform için ve güven için teşekkürler.

Tıbbi eğitim daha iyi araçları hak ediyor — ve bunları inşa etmek için daha fazla heyecanlanamazdım.'

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
