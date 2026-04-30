Bu Kafede Müdür Yok, Yapay Zeka Var: Çalışanları Bile O Seçiyor

İlanlar yayımlayıp mülakatlar gerçekleştiren yapay zekâ, sonunda iki çalışanı işe almış. Barista Grzelczak, ilk başta 1 Nisan’da yayımlanan ilanı şaka zannettiğini ancak 30 dakikalık bir görüşmenin ardından işe alındığını ifade ediyor.

Her ne kadar maaşın tatmin edici olduğu belirtilse de çalışma koşulları tartışma yaratıyor. Yapay zekânın gece saatlerinde mesajlar göndermesi, izin taleplerini hatırlamaması ve çalışanlardan zaman zaman kendi ceplerinden harcama yapmalarını istemesi dikkat çeken sorunlar arasında. Proje ekibi ise bu tür aksaklıkların, yapay zekâ yönetiminin doğurabileceği etik ve operasyonel problemleri gözlemlemek açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Henüz bir haftadır açık olmasına rağmen kafe, günde 50 ila 80 arasında meraklı ziyaretçi ağırlıyor.