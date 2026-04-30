Bu Kafede Müdür Yok, Yapay Zeka Var: Çalışanları Bile O Seçiyor

Bu Kafede Müdür Yok, Yapay Zeka Var: Çalışanları Bile O Seçiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
Stockholm’de yapay zekâ tarafından yönetilen deneysel bir kafe açıldı. İşe alımdan menüye kadar pek çok süreci algoritmalar yönetirken, günlük operasyonlar insan çalışanlarla yürütülüyor.

İsveç’in Stockholm kentinde yapay zekâ tarafından yönetilen deneysel bir kafe kapılarını açtı.

İsveç’in Stockholm kentinde yapay zekâ tarafından yönetilen deneysel bir kafe kapılarını açtı.

“Mona” adlı bir yapay zekâ sohbet botunun yönettiği Andon Cafe, hem işleyişi hem de ortaya çıkardığı etik tartışmalarla dikkat çekiyor.

Minimalist bir tasarıma sahip mekânda birkaç masa, küçük bitkiler ve gri tonların hâkim olduğu sade bir dekor bulunuyor. Tezgâhın arkasında ise “Mona” tarafından işe alınan barista Kajetan Grzelczak yer alıyor. Google’ın Gemini altyapısıyla çalışan yapay zekâ yönetici, sipariş alma konusunda zaman zaman zorlanırken, aldığı bazı tartışmalı kararlarla da öne çıkıyor. Kafede sergilenen “utanç duvarı”, Mona’nın yaptığı gereksiz harcamaları gözler önüne seriyor; örneğin litrelerce yemeklik yağ veya kilolarca konserve domates gibi ürünler bu listede yer alıyor.

Siparişler hem çalışanlar aracılığıyla hem de doğrudan Mona ile iletişime geçilerek verilebiliyor.

Siparişler hem çalışanlar aracılığıyla hem de doğrudan Mona ile iletişime geçilerek verilebiliyor.

Mekanda bulunan büyük bir ekran ise kafenin gelir-gider dengesini gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Bu deneysel proje, San Francisco merkezli Andon Labs tarafından yürütülüyor.

Projenin arkasındaki ekip, yapay zekânın gelecekte iş gücü ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini şimdiden gözlemlemek istediklerini belirtiyor. Bu kapsamda Mona’ya, kafenin kira sözleşmesinden başlangıç bütçesine kadar tüm yönetim süreci devredilmiş. Yapay zeka; menü oluşturma, tedarikçi bulma, izin süreçlerini yürütme ve günlük stok takibini üstlenmiş durumda.

Mona ayrıca işe alım süreçlerini de yönetiyor.

Mona ayrıca işe alım süreçlerini de yönetiyor.

İlanlar yayımlayıp mülakatlar gerçekleştiren yapay zekâ, sonunda iki çalışanı işe almış. Barista Grzelczak, ilk başta 1 Nisan’da yayımlanan ilanı şaka zannettiğini ancak 30 dakikalık bir görüşmenin ardından işe alındığını ifade ediyor.

Her ne kadar maaşın tatmin edici olduğu belirtilse de çalışma koşulları tartışma yaratıyor. Yapay zekânın gece saatlerinde mesajlar göndermesi, izin taleplerini hatırlamaması ve çalışanlardan zaman zaman kendi ceplerinden harcama yapmalarını istemesi dikkat çeken sorunlar arasında. Proje ekibi ise bu tür aksaklıkların, yapay zekâ yönetiminin doğurabileceği etik ve operasyonel problemleri gözlemlemek açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Henüz bir haftadır açık olmasına rağmen kafe, günde 50 ila 80 arasında meraklı ziyaretçi ağırlıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
