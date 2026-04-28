Uçuşun Beklenmeyen Yolcusu: İnişe Dakikalar Kala Uçakta Bebek Dünyaya Geldi

Kabin ekibi güvenlik prosedürleri gereği herkesin yerine oturmasını isterken, paramedikler doğumun tam ortasında olduklarını belirterek müdahaleye devam etti. Üç güçlü ıkınmanın ardından bebek dünyaya geldi. Göbek bağının kesilmesinden sadece saniyeler sonra uçağın tekerlekleri piste değdi.

Anne Ashley Blair’in ve “Brielle Renee” adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Uçak kapıya yanaştığında yolcu sayısı da doğal olarak bir kişi artmış oldu. O anlara tanıklık eden yolcular ve mürettebat, bu sıra dışı doğumu fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Portland’da sağlık ekipleri tarafından karşılanan anne ve bebek, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Tennessee’den yola çıkan Blair’in, annesinin yanına ulaşmasına sadece 20 dakika kala doğum yapması ise olayın en ironik detaylarından biri oldu.