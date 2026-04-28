Uçuşun Beklenmeyen Yolcusu: İnişe Dakikalar Kala Uçakta Bebek Dünyaya Geldi

Uçuşun Beklenmeyen Yolcusu: İnişe Dakikalar Kala Uçakta Bebek Dünyaya Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 12:52

Atlanta’dan Portland’a giden bir yolcu uçağında, inişe yalnızca dakikalar kala yaşanan doğum kabin ekibini ve yolcuları adeta şoke etti. Uçakta bulunan iki sağlık görevlisinin hızlı müdahalesiyle sağlıklı bir kız bebek gökyüzünde dünyaya geldi.

Atlanta’dan havalanan Delta Air Lines’a ait bir yolcu uçağı, inişe dakikalar kala sıra dışı bir olaya sahne oldu.

Atlanta’dan havalanan Delta Air Lines’a ait bir yolcu uçağı, inişe dakikalar kala sıra dışı bir olaya sahne oldu.

Boeing 737 tipi uçakta seyahat eden bir yolcu, Portland’a inişten hemen önce sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığındaki bebek, uçuşun en beklenmedik “yolcusu” oldu.

Olay, Portland Uluslararası Havalimanı’na iniş hazırlıkları yapılırken yaşandı. Uçakta tesadüfen bulunan iki paramedik, Tina Fritz ve Kaarin Powell, doğuma anında müdahale etti. Ancak uçakta standart bir doğum kiti bulunmadığı için ekip, tamamen eldeki imkanlarla ilerlemek zorunda kaldı. Yolculardan toplanan battaniyelerle doğum alanı oluşturulurken, göbek bağı bir kabin görevlisinin ayakkabı bağcığıyla bağlandı. Hatta Powell, damar yolu açabilmek için kendi ayakkabı bağcığını turnike olarak kullandı.

Doğumun en kritik anları ise inişe saniyeler kala yaşandı.

Doğumun en kritik anları ise inişe saniyeler kala yaşandı.

Kabin ekibi güvenlik prosedürleri gereği herkesin yerine oturmasını isterken, paramedikler doğumun tam ortasında olduklarını belirterek müdahaleye devam etti. Üç güçlü ıkınmanın ardından bebek dünyaya geldi. Göbek bağının kesilmesinden sadece saniyeler sonra uçağın tekerlekleri piste değdi.

Anne Ashley Blair’in ve “Brielle Renee” adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Uçak kapıya yanaştığında yolcu sayısı da doğal olarak bir kişi artmış oldu. O anlara tanıklık eden yolcular ve mürettebat, bu sıra dışı doğumu fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Portland’da sağlık ekipleri tarafından karşılanan anne ve bebek, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Tennessee’den yola çıkan Blair’in, annesinin yanına ulaşmasına sadece 20 dakika kala doğum yapması ise olayın en ironik detaylarından biri oldu.

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
