Kısa Sürede 63 Kilo Verdi, İlk İşi Kocasından Boşanmak Oldu

Kısa Sürede 63 Kilo Verdi, İlk İşi Kocasından Boşanmak Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 12:24

18 yıl süren bir evlilik, tek bir kararla bitmedi; uzun bir değişim sürecinin sonunda geldi. İngiltere’de yaşayan üç çocuk annesi bir kadın, verdiği kilolarla birlikte yalnızca görünümünü değil, hayatına bakışını da değiştirdi. Özgüvenini yeniden kazandığını söyleyen kadın, artık bambaşka bir hayatın kapısını aralıyor.

İngiltere’nin Norwich kentinde yaşayan 37 yaşındaki Natalie Strange, verdiği 63 kilonun ardından yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da büyük bir dönüşüm yaşadı.

İngiltere’nin Norwich kentinde yaşayan 37 yaşındaki Natalie Strange, verdiği 63 kilonun ardından yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da büyük bir dönüşüm yaşadı.

Üç çocuk annesi kadın, özgüvenini yeniden kazandığını belirterek 18 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı.

Natalie Strange, eşiyle tanıştığında hayatını onunla geçireceğine inandığını ancak yıllar içinde hem kendisini hem de ilişkisini kaybettiğini ifade etti. Ev hanımı olarak geçirdiği süreçte zamanla kendisini “eski halinin bir kabuğu” gibi hissetmeye başladığını söyleyen Strange, bu dönemde yeme alışkanlıklarının kontrolden çıktığını ve aylık yaklaşık 250 sterlini paket servise harcadığını aktardı. Kilosu 120’yi aşan Strange, en yüksek noktasında İngiltere’de 22 beden giydiğini belirtti.

2024 yılının Mart ayında kilo verme sürecine başlayan Strange, yaklaşık 63 kilo verdi ve 10 bedene kadar düştü.

2024 yılının Mart ayında kilo verme sürecine başlayan Strange, yaklaşık 63 kilo verdi ve 10 bedene kadar düştü.

Bu süreçte yalnızca fiziksel görünümünün değil, özgüveninin de ciddi şekilde değiştiğini ifade etti.

İlişkilerinde uzun süredir sorunlar yaşadıklarını ve çift terapisi denemelerine rağmen evliliklerini sürdüremediklerini belirten Strange, boşanma kararının kendisi için kolay olmadığını vurguladı. Evliliği her zaman kalıcı bir birliktelik olarak gördüğünü söyleyen Strange, zaman zaman çocukları için doğru kararı verip vermediğini sorguladığını da dile getirdi. Buna karşın çocuklarının yeni düzene uyum sağladığını ve iki ayrı hayatın bazı avantajlarını da benimsediklerini belirtti.

Boşanma süreci devam ederken sosyal hayata yeniden adım atan Strange, arkadaş çevresiyle daha aktif bir yaşam sürmeye başladığını ve flört uygulamalarına katıldığını söyledi.

Boşanma süreci devam ederken sosyal hayata yeniden adım atan Strange, arkadaş çevresiyle daha aktif bir yaşam sürmeye başladığını ve flört uygulamalarına katıldığını söyledi.

Başlangıçta düşük beklentilerle hareket ettiğini ancak gördüğü ilginin kendisi için şaşırtıcı ve motive edici olduğunu ifade etti.

Bugün geldiği noktada hayatından memnun olduğunu dile getiren Strange, artık kendisini daha özgür ve güçlü hissettiğini belirtiyor. Kendi ifadesine göre bu süreç, sadece kilo kaybı değil; aynı zamanda kimliğini ve yaşam enerjisini yeniden kazanma hikayesi oldu.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
