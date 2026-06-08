Sivrisinek Taklidinde Çığır Açan Adam Sosyal Medyayı Kırdı Geçirdi

Sosyal medyada neyin ne zaman viral olacağını kestiremeyebiliyorsunuz. Bazen akla hayale sığmayacak bir sahne bazen de eskilerden kalmış düşük çözünürlüklü bir video öne çıkabiliyor. Son günlerde viral olarak 3 milyondan fazla izlenme alan video ise bir taklit videosu. Üstelik bu ne ünlü bir sanatçının ne de bir politikacının taklidi.