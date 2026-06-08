Sivrisinek Taklidinde Çığır Açan Adam Sosyal Medyayı Kırdı Geçirdi
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Sosyal medyada neyin ne zaman viral olacağını kestiremeyebiliyorsunuz. Bazen akla hayale sığmayacak bir sahne bazen de eskilerden kalmış düşük çözünürlüklü bir video öne çıkabiliyor. Son günlerde viral olarak 3 milyondan fazla izlenme alan video ise bir taklit videosu. Üstelik bu ne ünlü bir sanatçının ne de bir politikacının taklidi.
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İşte o müthiş taklit...
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Gelen tepkiler de en az video kadar eğlenceli...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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