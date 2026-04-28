Yapay Zekaya Sağlık Sorusu Sormadan Önce Bir Daha Düşünün: Yanıtların Yarısı Sorunlu Çıkıyor

Yapay zekâ modellerinin verdiği referansların önemli bir kısmında hatalı yazar isimleri, çalışmayan bağlantılar ya da tamamen uydurulmuş makaleler yer aldı. Bu durum, özellikle sağlık gibi doğrulamanın kritik olduğu bir alanda ciddi bir güven problemi yaratıyor.

Platformlar arasında performans farkı da dikkat çekici. En yüksek hata oranı yüzde 58 ile Grok’ta görülürken, onu yüzde 52 ile ChatGPT ve yüzde 50 ile Meta AI takip etti. Özellikle beslenme ve spor performansı gibi internette çelişkili bilgi bolluğu olan alanlarda hata oranlarının daha da arttığı gözlemlendi. Yani tam da insanların en çok “pratik öneri” aradığı konular, en riskli alanlar.

Bir diğer kritik detay ise soru tipi. Araştırmaya göre yapay zekâlar “doğru mu/yanlış mı” gibi net çerçeveli sorularda daha başarılı. Ancak kullanıcıların günlük hayatta sorduğu açık uçlu sorularda hata oranı ciddi şekilde yükseliyor. Açık uçlu sorulara verilen yanıtların yaklaşık üçte biri yüksek derecede sorunlu bulunmuş durumda. Kısacası ne kadar genel sorarsanız, o kadar muğlak ve riskli cevap alıyorsunuz.