Hem Dostoyevski Hem Dua Lipa: Kültür Terazin Ne Kadar Dengeli?

Bir yanda dünya klasikleri, asırlık tablolar ve ödüllü sinema başyapıtları; diğer yanda listeleri altüst eden pop şarkıları, viral olan diziler ve sosyal medyanın diline düşen trendler... Gerçek bir kültür influencer’ı her iki dünyaya da hakim olmalıdır! Peki senin entelektüel terazinde hangi taraf ağır basıyor?

Hazırsan başlayalım!