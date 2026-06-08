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Hem Dostoyevski Hem Dua Lipa: Kültür Terazin Ne Kadar Dengeli?

Hem Dostoyevski Hem Dua Lipa: Kültür Terazin Ne Kadar Dengeli?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 16:01
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Bir yanda dünya klasikleri, asırlık tablolar ve ödüllü sinema başyapıtları; diğer yanda listeleri altüst eden pop şarkıları, viral olan diziler ve sosyal medyanın diline düşen trendler... Gerçek bir kültür influencer’ı her iki dünyaya da hakim olmalıdır! Peki senin entelektüel terazinde hangi taraf ağır basıyor?

Hazırsan başlayalım!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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