UEFA'da Fransa Şampiyonu Lyon'u Elemişti: Süper Lig Ekibi Artık Amatör Lige Bile Katılamıyor
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Süper Lig'den 2021'de düşen ve borçları nedeniyle basamak basamak amatör kümeye kadar gerileyen Denizlispor için yeni sezon, başlamadan bitti. Eski yabancı oyuncularına ödenmeyen borçlar yüzünden FIFA kaynaklı puan silme cezalarıyla boğuşan yeşil-siyahlılar, kadro kuramadığı için Denizli Süper Amatör Lig'e katılamıyor ve lig başlamadan bir kez daha küme düşüyor. Kararın duyulmasıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'ne giden taraftarlarla Başkan Süleyman Urkay arasında gerginlik yaşandı; polis müdahale etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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