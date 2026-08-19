UEFA'da Fransa Şampiyonu Lyon'u Elemişti: Süper Lig Ekibi Artık Amatör Lige Bile Katılamıyor

Lige katılamama haberinin duyulmasının ardından bir grup taraftar, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne giderek kulüp binasına bayrak asmak istedi. Başkan Süleyman Urkay ile taraftarlar arasında tesis önünde başlayan tartışma büyüyünce polis araya girdi.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Önümüzdeki sezon sahaya çıkamayacak olan Denizlispor'u bekleyen iki senaryo var: Borç yapılandırması ve kongre süreciyle yeniden yapılanıp bir alt kümeden yola devam etmek ya da kulübün geleceğinin belirsizliğe sürüklenmesi. Denizli cephesinde şimdi herkesin sorduğu soru aynı: Lyon'u deviren Denizlispor bir daha o günleri görebilecek mi?