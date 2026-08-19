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UEFA'da Fransa Şampiyonu Lyon'u Elemişti: Süper Lig Ekibi Artık Amatör Lige Bile Katılamıyor

UEFA'da Fransa Şampiyonu Lyon'u Elemişti: Süper Lig Ekibi Artık Amatör Lige Bile Katılamıyor

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 14:59
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Süper Lig'den 2021'de düşen ve borçları nedeniyle basamak basamak amatör kümeye kadar gerileyen Denizlispor için yeni sezon, başlamadan bitti. Eski yabancı oyuncularına ödenmeyen borçlar yüzünden FIFA kaynaklı puan silme cezalarıyla boğuşan yeşil-siyahlılar, kadro kuramadığı için Denizli Süper Amatör Lig'e katılamıyor ve lig başlamadan bir kez daha küme düşüyor. Kararın duyulmasıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'ne giden taraftarlarla Başkan Süleyman Urkay arasında gerginlik yaşandı; polis müdahale etti.

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Zirveden Dibe: 5 Yılda 6 Lig

Zirveden Dibe: 5 Yılda 6 Lig

Bir zamanlar Avrupa'da Fransa şampiyonunu eleyen takımın düşüş grafiği, Türk futbol tarihinde eşine az rastlanır cinsten:

  • 2002-03: UEFA Kupası'nda Fransa Kupası şampiyonu Lorient'i, ardından Sparta Prag'ı ve Juninho'lu Fransa şampiyonu Lyon'u eleyerek son 16'ya kaldı. Yolculuğu, o sezon kupayı müzesine götüren Porto durdurabildi.

  • 2021: Süper Lig'e veda etti. Kimse bunun bir 'devrin sonu' olduğunu henüz bilmiyordu.

  • 2023: Birikmiş borçlar ve transfer yasakları altında 1. Lig'den 2. Lig'e düştü.

  • 2024: Düşüş durmadı; 2. Lig'den 3. Lig'e geriledi.

  • 2025: 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşerek profesyonel liglere veda etti.

  • 2025-26: BAL'da sezona puan silme cezalarıyla başladı; sezon boyunca toplam 12 puanı silinen takım, ligi son sırada tamamlayarak Süper Amatör Lig'e düştü.

  • Bugün: Kadro kuramadığı için Denizli Süper Amatör Lig'e katılamıyor — yani lig başlamadan bir kez daha küme düşmüş sayılacak.

Denizlispor Neden Küme Düştü?

Denizlispor Neden Küme Düştü?

Kulübü dibe çeken zincir üç halkadan oluşuyor:

  • Borçlar: Süper Lig ve 1. Lig yıllarından kalan, büyük bölümü eski yabancı oyunculara ait ödenmemiş alacaklar kapanmadı.

  • FIFA kaynaklı puan cezaları: Ödenmeyen her dosya, yeni sezona eksi puanla başlamak demekti. Kulüp son yıllarda neredeyse her sezona ceza silerek başladı.

  • Kadro krizi: Transfer yasakları ve giden oyuncuların yeri doldurulamayınca, kulüp bu sezon lige çıkacak kadroyu dahi oluşturamadı. Federasyon kuralları gereği lige katılamayan takım, doğrudan bir alt kümeye indiriliyor.

Taraftar Tesislere Gitti, Polis Müdahale Etti

Taraftar Tesislere Gitti, Polis Müdahale Etti

Lige katılamama haberinin duyulmasının ardından bir grup taraftar, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne giderek kulüp binasına bayrak asmak istedi. Başkan Süleyman Urkay ile taraftarlar arasında tesis önünde başlayan tartışma büyüyünce polis araya girdi.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Önümüzdeki sezon sahaya çıkamayacak olan Denizlispor'u bekleyen iki senaryo var: Borç yapılandırması ve kongre süreciyle yeniden yapılanıp bir alt kümeden yola devam etmek ya da kulübün geleceğinin belirsizliğe sürüklenmesi. Denizli cephesinde şimdi herkesin sorduğu soru aynı: Lyon'u deviren Denizlispor bir daha o günleri görebilecek mi?

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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