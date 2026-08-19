Ağustos Sıcaklarında Şehirden Kaçış: Yazın Son Açık Hava Konserleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ağustos nemi şehri iyice sarıp sarmalamışken, evde klimanın karşısında oturup yazın bitmesini beklemek yok! “Sıcakta nereye gideceğiz?” ya da “Bu hafta sonu ne yapsak?” soruları grupta cevapsız kalmasın, plan yapma yükü yine tek bir kişinin üzerine yıkılmasın diye harika bir liste hazırladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emre Altuğ
Duman Ege Turnesi
Özcan Deniz
Mustafa Sandal Turnesi
Sıla Marmaris Konseri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tan Taşçı Çeşme Konseri
Babylon Soundgarden
Gökhan Türkmen Kuşadası Konseri
Artbat – Perili Ozanlar Vadisi
Serdar Ortaç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adamlar Konseri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın