Ağustos Sıcaklarında Şehirden Kaçış: Yazın Son Açık Hava Konserleri

Hem romantik pop şarkılarıyla duygulanmak hem de hareketli parçalarla dans etmek isteyenler için Emre Altuğ Ege'de sahnede! Tatil akşamına müzik katmak ve nostaljik bir yaz gecesi yaşamak isteyenler için harika bir tercih.

- 19 Ağustos 2026: Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM) – Aydın

- 20 Ağustos 2026: Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu – İzmir

Sahnede yerini ayırtmak ve bu nostaljik geceyi kaçırmamak için biletini Passo’dan alabilirsin.