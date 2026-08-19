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Ağustos Sıcaklarında Şehirden Kaçış: Yazın Son Açık Hava Konserleri

etiket Ağustos Sıcaklarında Şehirden Kaçış: Yazın Son Açık Hava Konserleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 14:53
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Ağustos nemi şehri iyice sarıp sarmalamışken, evde klimanın karşısında oturup yazın bitmesini beklemek yok! “Sıcakta nereye gideceğiz?” ya da “Bu hafta sonu ne yapsak?” soruları grupta cevapsız kalmasın, plan yapma yükü yine tek bir kişinin üzerine yıkılmasın diye harika bir liste hazırladık.

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Emre Altuğ

Emre Altuğ

Hem romantik pop şarkılarıyla duygulanmak hem de hareketli parçalarla dans etmek isteyenler için Emre Altuğ Ege'de sahnede! Tatil akşamına müzik katmak ve nostaljik bir yaz gecesi yaşamak isteyenler için harika bir tercih.

- 19 Ağustos 2026: Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM) – Aydın

- 20 Ağustos 2026: Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu – İzmir

Sahnede yerini ayırtmak ve bu nostaljik geceyi kaçırmamak için biletini Passo’dan alabilirsin.

Duman Ege Turnesi

Duman Ege Turnesi

Yaz akşamında açık havada soğuk bir şeyler yudumlarken Duman şarkılarına eşlik etmenin hissettirdiği o rahatlama bambaşka! Denizin ve güneşin yorgunluğunu açık havada avaz avaz 'Senden Daha Güzel' söylerken atmak isteyenler için harika bir kaçamak rotası.

- 19 Ağustos 2026: İzmir

- 21 Ağustos 2026: Kuşadası – Aydın

Açık havada avaz avaz şarkı söylemek için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

Özcan Deniz

Özcan Deniz

İnsanı geçmişe götüren o unutulmaz aşk şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etmenin hissettirdiği nostalji bambaşka! Yazın yorgunluğunu yıldızların altında avaz avaz 'Dön Desem' söylerken atmak... Var bir hayalimiz!

- 20 Ağustos 2026: Muğla

Özcan Deniz şarkılarıyla nostalji dolu bir gece yaşamak için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

Mustafa Sandal Turnesi

Mustafa Sandal Turnesi

90'lardan günümüze dillere pelesenk olan hit şarkılarla temposu yüksek geceler yaşanacak. Açık havada nostalji, dans ve deniz havasıyla dolu bir gece geçirmek isteyenlerin kaçırmaması gereken konser maratonu Ege'yi geziyor.

- 20 Ağustos 2026: Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM) – Aydın

- 23 Ağustos 2026: Çeşme Açık Hava Tiyatrosu – İzmir

- 26 Ağustos 2026: Ayvalık Amfi Tiyatro – Balıkesir

Tempo bir an olsun düşmeden bu coşkuya ortak olmak için biletini Passo'dan alabilirsin!

Sıla Marmaris Konseri

Sıla Marmaris Konseri

Rüzgar hafif hafif eserken Muğla sahillerinde yaz yorgunluğunu unutmak ya da Zafer Bayramı coşkusunu Harbiye’nin büyülü atmosferinde avaz avaz şarkı söyleyerek yaşamak isteyenler için Sıla turnesi devam ediyor!

- 21 Ağustos 2026 | 21:00: Marmaris Amfi Tiyatro – Muğla

- 30 Ağustos 2026 | 21:00: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu – İstanbul

Sıla'nın güçlü vokaline ve dillerden düşmeyen şarkılarına canlı eşlik etmek için biletini Passo’dan kapmayı unutma!

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Tan Taşçı Çeşme Konseri

Tan Taşçı Çeşme Konseri

Türk pop müziğinin güçlü kalemi Tan Taşçı, merakla beklenen yeni albümü “Sende De Benden Var” sonrası çıktığı turne kapsamında Çeşme'de sahnede! Kendine özgü yorumu ve hisli besteleriyle Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzik ziyafeti vaat ediyor.

Mekan: Çeşme Açık Hava Tiyatrosu – İzmir

Tarih: 21 Ağustos Cuma

Bu müzik ziyafetinde yerini almak için biletini vakit kaybetmeden Passo’dan alabilirsin.

Babylon Soundgarden

Babylon Soundgarden

Doğanın ortasında, çimlerin üzerinde tam anlamıyla bir festival deneyimi yaşamak isteyenler için ilk durak Parkorman!

Mekan: Bonus Parkorman

Tarih: 22 & 23 Ağustos

Çimlerin üzerinde tam bir festival ruhu yaşamak için biletini Passo’dan şimdiden al!

Gökhan Türkmen Kuşadası Konseri

Gökhan Türkmen Kuşadası Konseri

Kadife sesi ve hisli şarkılarıyla müzik dünyasında kendine özel bir yer edinen Gökhan Türkmen, Ege akşamını unutulmaz kılmaya geliyor. Kuşadası'nın açık hava atmosferinde romantik ve keyifli bir gece geçirmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir durak.

Mekan: Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM) – Aydın

Tarih: 22 Ağustos Cumartesi

Ege akşamını romantik ritimlerle taçlandırmak için biletini Passo'dan hemen temin edebilirsin.

Artbat – Perili Ozanlar Vadisi

Artbat – Perili Ozanlar Vadisi

Sadece şehirden değil, adeta başka bir boyuta kaçmak isteyenler için Kapadokya’nın mistik vadisinde unutulmaz bir açık hava deneyimi.

Mekan: Perili Ozanlar Vadisi - Nevşehir

Tarih: 22 & 23 Ağustos

Kapadokya'nın mistik atmosferinde kaybolmak için biletini Passo üzerinden kolayca alabilirsin.

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Turnenin bir sonraki ayağında eğlence Ayvalık Amfi Tiyatro’ya taşınıyor. Ayvalık'ın serin akşamında elleri havaya kaldırmak ve yazın ritmini yakalamak isteyenler için harika bir alternatif.

Mekan: Ayvalık Amfi Tiyatro – Balıkesir

Tarih: 25 Ağustos 2026

Elleri havaya kaldırıp tempoyu yakalamak için biletini Passo’dan alabilrsin.

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Adamlar Konseri

Adamlar Konseri

Ağustos ayının son gününde açık havanın tadını çıkarmak ve alternatif rock ritimleriyle deşarj olmak isteyenler için adres Harbiye! Adamlar, yazı tam anlamıyla Harbiye Açıkhava sahnesinde uğurluyor.

Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu – İstanbul

Tarih & Saat: 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 21:00

Yaza Harbiye'de enerjik bir veda etmek için biletini Passo’dan almayı sakın unutma!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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