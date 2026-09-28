Sen Bir Resim Olsaydın Hangi Ünlü Tablo Olurdun?
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Kendimizi kelimelerle uzun uzun anlatmaya çalışırız fakat bir türlü tam olarak içimizi dökemeyiz. Bazen tek bir görüntü bizi anlatabilir... Tablodaki renkler, bakışlar ve atmosfer kendimize bile açıklayamadığımız o yanları ortaya serebilir.
Bu testle birlikte hayata bakış açını görebilir ve hangi tabloyla benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz!
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1. Gününü en güzel şekilde geçirmek istiyorsun. Ne yaparsın?
2. Bu renklerden birini seçer misin?
3. Bir tabloyu incelerken ilk olarak neye dikkat edersin?
4. Peki, insanlar seni nasıl görüyor?
5. Hayatında hangisini daha çok önemsiyorsun?
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6. Evinin atmosferinin nasıl olmasını istersin?
7. Son olarak! Duygularını nasıl anlatırsın?
Sen Yıldızlı Gece tablosusun!
Sen İnci Küpeli Kız tablosusun!
Sen Çığlık tablosusun!
Sen Mona Lisa tablosusun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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