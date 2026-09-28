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Sen Bir Resim Olsaydın Hangi Ünlü Tablo Olurdun?

etiket Sen Bir Resim Olsaydın Hangi Ünlü Tablo Olurdun?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
28.09.2026 - 20:01
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Kendimizi kelimelerle uzun uzun anlatmaya çalışırız fakat bir türlü tam olarak içimizi dökemeyiz. Bazen tek bir görüntü bizi anlatabilir... Tablodaki renkler, bakışlar ve atmosfer kendimize bile açıklayamadığımız o yanları ortaya serebilir. 

Bu testle birlikte hayata bakış açını görebilir ve hangi tabloyla benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz!

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1. Gününü en güzel şekilde geçirmek istiyorsun. Ne yaparsın?

2. Bu renklerden birini seçer misin?

3. Bir tabloyu incelerken ilk olarak neye dikkat edersin?

4. Peki, insanlar seni nasıl görüyor?

5. Hayatında hangisini daha çok önemsiyorsun?

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6. Evinin atmosferinin nasıl olmasını istersin?

7. Son olarak! Duygularını nasıl anlatırsın?

Sen Yıldızlı Gece tablosusun!

Ruhuna baktığımız zaman hem hareket hem de derinlik görüyoruz... Dışarıdan bir göz senin sakin olduğunu söyleyebilir. Ama içinde durmadan hareket eden düşünceler var. Kimsenin fark etmediği ayrıntıları görüyor ve onlar üzerinde kafa yoruyor olabilirsin. 

Ayrıca sen tam bir gece insanısın. Gökyüzüne uzun uzun bakarak düşünmek sana iyi geliyor. Hayal dünyan, gerçekliğin stresinden sıyrılmak için harika bir yer. Tam olarak Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu gibi... Hareketli gökyüzü senin ruhunu yansıtıyor!

Sen İnci Küpeli Kız tablosusun!

Ruhunun sakin ve etkileyici olduğunu görüyoruz... Kendini yüksek sesle ifade etmeyi sevmiyorsun. Tek bir bakışın ya da gülümseyişin neler hissettiğini yansıtabiliyor. İnsanları gözlemlemeyi, onların davranışlarındaki detayları yakalamayı seviyorsun. 

Zarif ve duyarlı biri olmanın yanında biraz gizemli bir tarafın da var. Aynı Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosu gibi... Gösterişten uzak bir güzelliğin var. Birilerinin dikkatini çekmek için çabalamana gerek yok. Sessizliğin ve doğal tavırlarınla insanları kendine çekebiliyorsun!

Sen Çığlık tablosusun!

Ruhunun çok güçlü olduğunu görüyoruz! Sıradanlığı pek sevmiyorsun. Olayların sende iz bırakması gerekiyor. Duygularını yoğun yaşayan biri olmanın yanında duyguları çok kolay anlayabiliyorsun. Çevrendeki atmosferi kolayca hissedebiliyorsun. 

Bazen çok düşünmek seni yoruyor olabilir. Ama bu seni yaratıcı da yapıyor! Eminiz ki yüzeysel konuşmalardan çok çabuk sıkılıyorsun. Yoğunluk ve etkileyicilik senin için çok önemli. Edvard Munch'ın Çığlık tablosundaki güçlü renkler ve hareketli çizgiler gibi bir ruhun var!

Sen Mona Lisa tablosusun!

Ruhunun gizemli bir tarafı var... Her şeyini herkesle paylaşmayan birisin. Kendine ait bir dünyan var ve oraya herkesi dahil etmiyorsun. Seni ilk defa tanıyan bir insan ne düşündüğünü ya da hissettiğini anlamayabilir. Çünkü kendini belli etmek yerine gözlem yaparsın. 

Aynı Da Vinci'nin Mona Lisa tablosu gibisin... Tablodaki o meşhur ifadenin gülümseyip gülümsemediği ya da o ifadenin ne düşündüğü anlaşılmaz. Fakat gözleri bizi hep takip eder... Bu da senin insanları dikkatli bir şekilde gözlemlemenle uyuşuyor!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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