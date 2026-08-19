article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Oyuncak Yakalama Makinelerinin Bilinmeyen Ayarı Ortaya Çıktı

Oyuncak Yakalama Makinelerinin Bilinmeyen Ayarı Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 14:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Oyuncağı tam ortasından yakaladığı halde birkaç saniye sonra bırakan makineler yalnızca oyuncunun becerisine bağlı olarak çalışmıyor olabilir. Bazı oyuncak yakalama makinelerinin kullanım kılavuzları, pençenin kavrama gücü ile hedef ödül oranının işletmeci tarafından değiştirilebildiğini gösteriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pençenin gücü her oyunda aynı olmayabilir

Pençenin gücü her oyunda aynı olmayabilir

Bazı makinelerde pençenin oyuncağı kavrarken, yukarı kaldırırken ve ödül bölümüne taşırken kullanacağı güç ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Pençeye gönderilen elektrik voltajı yükseltildiğinde kavrama gücü artarken düşük voltaj oyuncağın daha kolay düşmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle pençenin oyuncağı sağlam biçimde yakaladıktan sonra yukarı çıkarken gevşemesi her zaman mekanik bir arızadan kaynaklanmıyor. Kullanım kılavuzlarında güçlü, orta ve zayıf kavrama seviyeleri ile pençenin yüksek güçte kalacağı sürenin değiştirilebildiği açıkça görülebiliyor.

Hedef ödül oranı işletmeci tarafından belirlenebiliyor

Hedef ödül oranı işletmeci tarafından belirlenebiliyor

Bazı modellerin ayar menüsünde ödül maliyeti, oyun ücreti ve işletmenin hedeflediği kazanç oranı girilebiliyor. Makine bu bilgilerden yararlanarak yaklaşık kaç oyunda bir ödül verilmesinin uygun olduğunu hesaplayabiliyor.

Hedeflenen oyun sayısına ulaşılıncaya kadar pençe daha düşük tutma gücüyle çalışabiliyor. Belirlenen eşiğin ardından ise ödülün taşınma ihtimalini artıracak daha güçlü ayar devreye girebiliyor. Ancak bu sistem her oyuncak makinesinde bulunmuyor; model, ülke ve işletme ayarları arasında farklılıklar olabiliyor.

İyi oynamak önemli ancak tek belirleyici değil

İyi oynamak önemli ancak tek belirleyici değil

Oyuncağın konumu, ağırlığı, pençenin şekli ve kabin içindeki ürünlerin ne kadar sıkışık olduğu kazanma ihtimalini etkiliyor. Dolayısıyla doğru oyuncağı seçmek ve pençeyi iyi konumlandırmak hala önemli. Fakat makine düşük kavrama gücüne ayarlanmışsa kusursuz görünen bir hamle bile ödülle sonuçlanmayabilir.

Bazı makinelerde “kazanana kadar oyna” modu da bulunuyor ve pençe her turda daha güçlü çalışabiliyor. Bu ayrıntılar, bütün oyuncak yakalama makinelerinin hileli olduğu anlamına gelmiyor. Yalnızca sonucu oyuncunun becerisi dışında değiştirebilen teknik ayarların gerçekten var olduğunu gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın