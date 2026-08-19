Oyuncak Yakalama Makinelerinin Bilinmeyen Ayarı Ortaya Çıktı
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Oyuncağı tam ortasından yakaladığı halde birkaç saniye sonra bırakan makineler yalnızca oyuncunun becerisine bağlı olarak çalışmıyor olabilir. Bazı oyuncak yakalama makinelerinin kullanım kılavuzları, pençenin kavrama gücü ile hedef ödül oranının işletmeci tarafından değiştirilebildiğini gösteriyor.
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Pençenin gücü her oyunda aynı olmayabilir
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Hedef ödül oranı işletmeci tarafından belirlenebiliyor
İyi oynamak önemli ancak tek belirleyici değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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