90’ların Efsane Pop Şarkılarını Sadece Tek Bir Karesinden Tanıyabilecek misin?

90’lar pop müziği denince kafanda bir anda renkli klipler, unutulmaz danslar ve daha ilk saniyesinde tanıdığın melodiler canlanıyorsa doğru yerdesin! Bu kez kulağına değil, hafızana güvenmen gerekecek. Bakalım efsane kliplerden aldığımız tek bir kare sana şarkının adını hatırlatmaya yetecek mi? 👀🎶