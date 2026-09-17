90’ların Efsane Pop Şarkılarını Sadece Tek Bir Karesinden Tanıyabilecek misin?
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90’lar pop müziği denince kafanda bir anda renkli klipler, unutulmaz danslar ve daha ilk saniyesinde tanıdığın melodiler canlanıyorsa doğru yerdesin! Bu kez kulağına değil, hafızana güvenmen gerekecek. Bakalım efsane kliplerden aldığımız tek bir kare sana şarkının adını hatırlatmaya yetecek mi? 👀🎶
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1. Kafasında kocaman bir silindir şapka ve kaynakçı gözlüğüyle sokakta "What's going on?" diye haykıran bu kadını hatırladın mı?
2. Boş bir sinema salonunda tek başına oturup o devasa nakaratıyla tüyleri diken diken eden bu efsane performansı bildin mi?
3. Tepeden tırnağa altına boyanmış solistin isyanını anlatan bu unutulmaz klip hangi şarkınındı?
4. Michelle Pfeiffer ile loş bir sorgu odasında karşılıklı bakışan o örgülü saçlı abimizi tanıdın mı?
5. Her yerin pespembe ve plastik olduğu o aşırı renkli 90'lar klibi hangi şarkıya aitti?
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6. Havalimanı pistinde bembeyaz kıyafetlerle kusursuz dans eden bu yakışıklılar grubunu hatırladın mı?
7. Okul üniforması ve pembe saç tokalarıyla koridorda taklalar atan Britney'nin o olay yaratan ilk çıkış şarkısı neydi?
8. Mavi uzaylıların ortalıkta cirit attığı bu İtalyan grubun çocukluğumuza damga vuran şarkısını bildin mi?
9. O meşhur sarı şalvar pantolonu çekip sahnede kayarcasına dans eden bu enerji küpü abimiz kimdi?
10. Tarihi oteli birbirine katan bu beş haşarı kızın ortalığı yıktığı o ilk bombayı hemen tanıdın değil mi?
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11. Gemi pruvasında rüzgara karşı söyleyip Titanic sahneleriyle hepimizi duygulandıran o parça hangisiydi?
12. Alevlerin ve neon ışıkların arasında yerinde duramayan Ricky Martin'in dünyayı kasıp kavuran o parti şarkısı neydi?
13. Klibin sonunda herkesin yüzünün sihirli bir efektle birbirine dönüştüğü o Michael Jackson şaheserini bildin mi?
14. Robotik vokal efekti ve cam kafesteki ışıltısıyla 90'lar kulüplerini inleten Cher şarkısını hatırladın mı?
15. Kollarımızı öne uzatıp sırayla belimize koyarak döndüğümüz o efsane dans marşı neydi?
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