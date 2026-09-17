article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
90’ların Efsane Pop Şarkılarını Sadece Tek Bir Karesinden Tanıyabilecek misin?

etiket 90’ların Efsane Pop Şarkılarını Sadece Tek Bir Karesinden Tanıyabilecek misin?

onedio.mimi - Onedio Editörü
17.09.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

90’lar pop müziği denince kafanda bir anda renkli klipler, unutulmaz danslar ve daha ilk saniyesinde tanıdığın melodiler canlanıyorsa doğru yerdesin! Bu kez kulağına değil, hafızana güvenmen gerekecek. Bakalım efsane kliplerden aldığımız tek bir kare sana şarkının adını hatırlatmaya yetecek mi? 👀🎶

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kafasında kocaman bir silindir şapka ve kaynakçı gözlüğüyle sokakta "What's going on?" diye haykıran bu kadını hatırladın mı?

1. Kafasında kocaman bir silindir şapka ve kaynakçı gözlüğüyle sokakta "What's going on?" diye haykıran bu kadını hatırladın mı?

2. Boş bir sinema salonunda tek başına oturup o devasa nakaratıyla tüyleri diken diken eden bu efsane performansı bildin mi?

2. Boş bir sinema salonunda tek başına oturup o devasa nakaratıyla tüyleri diken diken eden bu efsane performansı bildin mi?

3. Tepeden tırnağa altına boyanmış solistin isyanını anlatan bu unutulmaz klip hangi şarkınındı?

3. Tepeden tırnağa altına boyanmış solistin isyanını anlatan bu unutulmaz klip hangi şarkınındı?

4. Michelle Pfeiffer ile loş bir sorgu odasında karşılıklı bakışan o örgülü saçlı abimizi tanıdın mı?

4. Michelle Pfeiffer ile loş bir sorgu odasında karşılıklı bakışan o örgülü saçlı abimizi tanıdın mı?

5. Her yerin pespembe ve plastik olduğu o aşırı renkli 90'lar klibi hangi şarkıya aitti?

5. Her yerin pespembe ve plastik olduğu o aşırı renkli 90'lar klibi hangi şarkıya aitti?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Havalimanı pistinde bembeyaz kıyafetlerle kusursuz dans eden bu yakışıklılar grubunu hatırladın mı?

6. Havalimanı pistinde bembeyaz kıyafetlerle kusursuz dans eden bu yakışıklılar grubunu hatırladın mı?

7. Okul üniforması ve pembe saç tokalarıyla koridorda taklalar atan Britney'nin o olay yaratan ilk çıkış şarkısı neydi?

7. Okul üniforması ve pembe saç tokalarıyla koridorda taklalar atan Britney'nin o olay yaratan ilk çıkış şarkısı neydi?

8. Mavi uzaylıların ortalıkta cirit attığı bu İtalyan grubun çocukluğumuza damga vuran şarkısını bildin mi?

8. Mavi uzaylıların ortalıkta cirit attığı bu İtalyan grubun çocukluğumuza damga vuran şarkısını bildin mi?

9. O meşhur sarı şalvar pantolonu çekip sahnede kayarcasına dans eden bu enerji küpü abimiz kimdi?

9. O meşhur sarı şalvar pantolonu çekip sahnede kayarcasına dans eden bu enerji küpü abimiz kimdi?

10. Tarihi oteli birbirine katan bu beş haşarı kızın ortalığı yıktığı o ilk bombayı hemen tanıdın değil mi?

10. Tarihi oteli birbirine katan bu beş haşarı kızın ortalığı yıktığı o ilk bombayı hemen tanıdın değil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Gemi pruvasında rüzgara karşı söyleyip Titanic sahneleriyle hepimizi duygulandıran o parça hangisiydi?

11. Gemi pruvasında rüzgara karşı söyleyip Titanic sahneleriyle hepimizi duygulandıran o parça hangisiydi?

12. Alevlerin ve neon ışıkların arasında yerinde duramayan Ricky Martin'in dünyayı kasıp kavuran o parti şarkısı neydi?

12. Alevlerin ve neon ışıkların arasında yerinde duramayan Ricky Martin'in dünyayı kasıp kavuran o parti şarkısı neydi?

13. Klibin sonunda herkesin yüzünün sihirli bir efektle birbirine dönüştüğü o Michael Jackson şaheserini bildin mi?

13. Klibin sonunda herkesin yüzünün sihirli bir efektle birbirine dönüştüğü o Michael Jackson şaheserini bildin mi?

14. Robotik vokal efekti ve cam kafesteki ışıltısıyla 90'lar kulüplerini inleten Cher şarkısını hatırladın mı?

14. Robotik vokal efekti ve cam kafesteki ışıltısıyla 90'lar kulüplerini inleten Cher şarkısını hatırladın mı?

15. Kollarımızı öne uzatıp sırayla belimize koyarak döndüğümüz o efsane dans marşı neydi?

15. Kollarımızı öne uzatıp sırayla belimize koyarak döndüğümüz o efsane dans marşı neydi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
onedio.mimi
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın