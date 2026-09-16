Sezen Aksu’nun Yazdığı ve Herkesin Kendinden Bir Parça Bulduğu Şarkılar
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Bir şarkının sözlerinde kendi hikâyeni bulduğun oldu mu? Sezen Aksu’nun yazdığı parçalar tam da bu yüzden yıllardır kalbimizde ayrı bir yere sahip. Bazen geçmişte kalan bir aşkı, bazen yarım kalan cümleleri, bazen de kimseye anlatamadığımız duyguları onun şarkılarında buluyoruz.
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Tükeneceğiz
Gidemem
Sen Ağlama
Her Şeyi Yak
Ben De Yoluma Giderim
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Levent Yüksel - Zalim
Kaç Yıl Geçti Aradan
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İkili Delilik
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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