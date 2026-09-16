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Sezen Aksu’nun Yazdığı ve Herkesin Kendinden Bir Parça Bulduğu Şarkılar

etiket Sezen Aksu’nun Yazdığı ve Herkesin Kendinden Bir Parça Bulduğu Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
16.09.2026 - 19:01
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Bir şarkının sözlerinde kendi hikâyeni bulduğun oldu mu? Sezen Aksu’nun yazdığı parçalar tam da bu yüzden yıllardır kalbimizde ayrı bir yere sahip. Bazen geçmişte kalan bir aşkı, bazen yarım kalan cümleleri, bazen de kimseye anlatamadığımız duyguları onun şarkılarında buluyoruz.

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Tükeneceğiz

Bazı ilişkiler vardır, bittiğini kabul etmek zor gelir. İşte “Tükeneceğiz” tam da o içinden çıkamadığın, sevsen de yorulduğun anların şarkısı. Dinlerken insan ister istemez geçmişte bıraktığı bazı hikâyeleri hatırlıyor.

Gidemem

Gitmekle kalmak arasında sıkışıp kalanların ortak noktası olabilir. Bir yandan uzaklaşmak isterken diğer yandan kopamamak… Sezen Aksu bu karmaşık duyguyu öyle güzel anlatıyor ki herkes kendinden bir şey buluyor.

Sen Ağlama

Bazen sevdiğin kişinin üzülmesini istemezsin ama elinden de bir şey gelmez ya… “Sen Ağlama” tam olarak o çaresiz ve duygusal anlara dokunan şarkılardan biri.

Her Şeyi Yak

Gözü karartıp gemileri değil, direkt limanı ateşe verme isteğidir bu. Aşk uğruna her türlü deliliği yapmaya hazır olduğun, mantığı tamamen devre dışı bırakıp sadece kalbinin sesini dinlediğin anları anlatır.

Ben De Yoluma Giderim

'Yıkılmadım ama ayakta da zor duruyorum' duruşunun şarkılaşmış halidir. Canın çıksa, için parça parça olsa bile gururunu toplayıp arkana bakmadan yürümeyi seçmektir.

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Levent Yüksel - Zalim

Levent Yüksel'in o muazzam ses rengini hepimiz çok seviyoruz ama 'Med Cezir' albümü baştan aşağı bir Sezen Aksu dehasıdır.

Kaç Yıl Geçti Aradan

Eski sevgiliyi yıllar sonra bir kafede görme simülasyonu gibidir. Zamanın her şeyi unutturduğunu, yaraları sardığını sanıp aslında hiçbir şeyi tam olarak unutturmadığını anladığın o yüzleşme anının şarkısıdır.

Hadi Bakalım

Sezen Aksu’nun daha enerjik tarafını gösteren bu şarkı, “Tamam, yeniden başlayalım” hissini veren parçalardan biri. Bazen insanın biraz cesarete ihtiyacı vardır.

Aşkın Nur Yengi - Yazık

Aşkın Nur Yengi'nin o buğulu ve insanı alıp götüren sesiyle devleşen şarkıların arkasında da yine o bildik imza var.

İkili Delilik

Toksik olduğunu, sana zarar verdiğini bile bile o aşktan bir türlü kopamama durumudur. İki tarafın da deli olduğunu, bu ilişkinin normal olmadığını kabul edip yine de o çılgınlığın içine balıklama atlamaktır.

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Tarkan - Şıkıdım ve Hepsi Senin Mi?

90'larda Tarkan'ı alıp dünya starı yapan o deli fişeği bizzat Sezen ateşledi. Hani o 'Kır zincirlerini' ya da 'Waaay analar neler doğuruyor' dediğimiz, ritmi duyulduğu an istemsizce omuz oynattığımız şarkılar var ya; işte onların hepsini Sezen yazdı.

Son Bakış

Gözlerinle vedalaşıp, artık kelimelerin tamamen bittiği o son saniyedir. Bir daha asla eskisi gibi olamayacağını bildiğin, bir dönemin kapandığını anladığın o geri dönüşü olmayan kırılma noktasının şarkısıdır.

Sakin Ol! - Sertab Erener

Sertab Erener piyasaya ilk çıktığında ortalığı öyle bir kasıp kavurdu ki, o patlamanın arkasındaki vizyon yine Sezen'e aitti.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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