Petrolün Yerine Geçebilecek Yeni Yakıt: Uçak Motorlarını Hidrojenle Çalıştırmaya Başladılar
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Herkes petrolün yerini alacak enerji kaynağını ararken, Çin işi bir adım öteye taşıdı: Geliştirdiği bir uçak motorunu doğrudan sıvı hidrojenle çalıştırıp havalandırmayı başardı. Aero Engine Corporation of China'nın (AECC) ürettiği bu motor, gerçekleştirdiği test uçuşuyla havacılıkta yeni bir dönemin kapısını araladı. İşte detaylar...
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AEP100 adı verilen bu megavat sınıfı hidrojen motoru, 6 Nisan 2026'da Hunan eyaletindeki Zhuzhou'da 7,5 tonluk insansız bir kargo uçağını 300 metre irtifaya çıkardı.
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AECC uzmanları bu uçuşu, yerli olarak geliştirilen megavat sınıfı motorlarda teknolojik gelişmeden mühendislik uygulamasına geçişin önemli bir adımı olarak nitelendirdi.
Yeşil hidrojen üretim maliyetleri düştükçe teknolojinin önce insansız kargo taşımacılığında kullanılacağını belirten uzmanlar, ileride yolcu uçaklarına da uyarlanabileceğini söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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