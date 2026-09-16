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Petrolün Yerine Geçebilecek Yeni Yakıt: Uçak Motorlarını Hidrojenle Çalıştırmaya Başladılar

Petrolün Yerine Geçebilecek Yeni Yakıt: Uçak Motorlarını Hidrojenle Çalıştırmaya Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 18:29
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Herkes petrolün yerini alacak enerji kaynağını ararken, Çin işi bir adım öteye taşıdı: Geliştirdiği bir uçak motorunu doğrudan sıvı hidrojenle çalıştırıp havalandırmayı başardı. Aero Engine Corporation of China'nın (AECC) ürettiği bu motor, gerçekleştirdiği test uçuşuyla havacılıkta yeni bir dönemin kapısını araladı. İşte detaylar...

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AEP100 adı verilen bu megavat sınıfı hidrojen motoru, 6 Nisan 2026'da Hunan eyaletindeki Zhuzhou'da 7,5 tonluk insansız bir kargo uçağını 300 metre irtifaya çıkardı.

AEP100 adı verilen bu megavat sınıfı hidrojen motoru, 6 Nisan 2026'da Hunan eyaletindeki Zhuzhou'da 7,5 tonluk insansız bir kargo uçağını 300 metre irtifaya çıkardı.

Uçak, bu irtifada saatte 220 kilometre hızla 36 kilometrelik bir mesafe kat etti ve 16 dakika süren uçuşun ardından güvenli bir şekilde yere indi. Motor, kalkıştan inişe kadar geçen sürede istikrarlı bir performans sergiledi ve planlanan tüm manevralar sorunsuz tamamlandı.

AECC uzmanları bu uçuşu, yerli olarak geliştirilen megavat sınıfı motorlarda teknolojik gelişmeden mühendislik uygulamasına geçişin önemli bir adımı olarak nitelendirdi.

AECC uzmanları bu uçuşu, yerli olarak geliştirilen megavat sınıfı motorlarda teknolojik gelişmeden mühendislik uygulamasına geçişin önemli bir adımı olarak nitelendirdi.

Uzmanlara göre bu test, Çin'in hidrojen yakıtlı motor alanında çekirdek bileşenlerden tam sistem entegrasyonuna kadar uzanan eksiksiz bir teknik zincire artık sahip olduğunu ortaya koydu.

Yeşil hidrojen üretim maliyetleri düştükçe teknolojinin önce insansız kargo taşımacılığında kullanılacağını belirten uzmanlar, ileride yolcu uçaklarına da uyarlanabileceğini söyledi.

Yeşil hidrojen üretim maliyetleri düştükçe teknolojinin önce insansız kargo taşımacılığında kullanılacağını belirten uzmanlar, ileride yolcu uçaklarına da uyarlanabileceğini söyledi.

Uzmanlara göre bu teknoloji ilk etapta alçak irtifada uçan insansız kargo taşıyıcıları ve ada lojistiği gibi alanlarda kullanılacak. Maliyetler daha da düştüğünde ise bölgesel hatlarda ve ardından ana hat yolcu uçaklarında da hidrojen motorlu sistemlere geçilmesi planlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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