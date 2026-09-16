Ekti, Biçti, 80 Ton Verim Aldı: Ama Yüzü Fiyattan Gülemedi
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Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Bohşin Mahallesi’nde kış kavunu yetiştiren çiftçi Mahmut Koçak, bu yıl ilk kez adım attığı kavun üretiminde yüksek verim sevinci ve fiyat sıkıntısını bir arada yaşıyor. Kavurucu sıcaklara rağmen 20 dönümlük arazisinde tarlaya inen Koçak, zorlu şartlarda sürdürdüğü mesainin ardından yaklaşık 80 ton mahsul elde etmeyi hedefliyor.
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Bölgede etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle ekim ve hasat sürecinin geciktiğini belirten Mahmut Koçak, normal şartlarda bu döneme kadar bitmesi gereken kış kavunu hasadının hava koşulları nedeniyle uzadığını ifade etti.
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Rekolteden oldukça memnun olduğunu söyleyen Koçak, "Bu sene kış kavunu ektik, verim Allah’a şükür dört dörtlük gidiyor. 20 dönümden en az 80 ton ürün bekliyoruz. Ancak verim ne kadar iyiyse fiyat ve satış tarafı bir o kadar sıkıntılı" dedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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