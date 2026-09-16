article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ekti, Biçti, 80 Ton Verim Aldı: Ama Yüzü Fiyattan Gülemedi

Ekti, Biçti, 80 Ton Verim Aldı: Ama Yüzü Fiyattan Gülemedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 16:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Bohşin Mahallesi’nde kış kavunu yetiştiren çiftçi Mahmut Koçak, bu yıl ilk kez adım attığı kavun üretiminde yüksek verim sevinci ve fiyat sıkıntısını bir arada yaşıyor. Kavurucu sıcaklara rağmen 20 dönümlük arazisinde tarlaya inen Koçak, zorlu şartlarda sürdürdüğü mesainin ardından yaklaşık 80 ton mahsul elde etmeyi hedefliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bölgede etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle ekim ve hasat sürecinin geciktiğini belirten Mahmut Koçak, normal şartlarda bu döneme kadar bitmesi gereken kış kavunu hasadının hava koşulları nedeniyle uzadığını ifade etti.

Bölgede etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle ekim ve hasat sürecinin geciktiğini belirten Mahmut Koçak, normal şartlarda bu döneme kadar bitmesi gereken kış kavunu hasadının hava koşulları nedeniyle uzadığını ifade etti.

Tarladaki sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığını vurgulayan Koçak, emeğinin karşılığını almak için zorlu şartlara rağmen çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Rekolteden oldukça memnun olduğunu söyleyen Koçak, "Bu sene kış kavunu ektik, verim Allah’a şükür dört dörtlük gidiyor. 20 dönümden en az 80 ton ürün bekliyoruz. Ancak verim ne kadar iyiyse fiyat ve satış tarafı bir o kadar sıkıntılı" dedi.

Rekolteden oldukça memnun olduğunu söyleyen Koçak, "Bu sene kış kavunu ektik, verim Allah’a şükür dört dörtlük gidiyor. 20 dönümden en az 80 ton ürün bekliyoruz. Ancak verim ne kadar iyiyse fiyat ve satış tarafı bir o kadar sıkıntılı" dedi.

Üretici ile pazar arasındaki fiyat farkına dikkat çeken Koçak, tarladaki ve tezgahtaki tabloyu şu sözlerle özetledi:

Tarla Fiyatı: 10 TL

Manav / Tezgah Fiyatı: 30 - 40 TL

Geçen Yılın Tarla Fiyatı: ~25 TL

Bu yıl bölgede kavun ekiminin artmasıyla birlikte fiyatların düştüğünü belirten Hataylı çiftçi, yüksek rekolteye rağmen ürünün tarlada düşük fiyata alıcı bulmasından şikayetçi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın