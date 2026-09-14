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Özel Dedektif Açıkladı: Aldatan Eşi Ele Veren Tek Soru

Özel Dedektif Açıkladı: Aldatan Eşi Ele Veren Tek Soru

Aldatma
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 16:11
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Yıllardır sadakatsizlik vakalarını araştıran bir özel dedektif, ilişkilerde en çok merak edilen soruya kesin bir yanıt verdi. Dedektife göre partnerinize doğrudan 'Beni aldatıyor musun?' diye sormak, gizli takip cihazlarından ya da mesaj kontrolünden çok daha fazlasını ortaya koyabiliyor. Asıl önemli olan, verilen cevaptan çok cevabın nasıl verildiği.

İşte detaylar.

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Sosyal medyada Venus Investigations adıyla bilinen dedektif, doğrudan sorulan bir soruya dikkat çekti.

Sosyal medyada Venus Investigations adıyla bilinen dedektif, doğrudan sorulan bir soruya dikkat çekti.

Venus Investigations adıyla tanınan dedektif, yıllar içinde yüzlerce sadakatsizlik vakası inceledi. Danışanların çoğu değişen programlar, şüpheli bahaneler ya da ani gizlilik gibi tek başına bir şey kanıtlamayan davranışlardan şikayet ediyor. Dedektife göre asıl belirleyici an, partnere doğrudan 'Beni aldatıyor musun?' diye sorulduğu an.

Net bir "hayır" dışında verilen her cevap, dedektife göre kırmızı bir bayrak niteliği taşıyor.

Net bir "hayır" dışında verilen her cevap, dedektife göre kırmızı bir bayrak niteliği taşıyor.

'Gerçekten seni aldatacağımı mı düşünüyorsun?' ya da 'Sadece işten geç geldim diye beni suçladığına inanamıyorum' gibi cevaplar, dedektifin en çok dikkat çektiği örnekler arasında. Ona göre bu tür cevapların ortak noktası, soruyu yanıtlamak yerine ondan kaçmaları. Bu kaçamaklık, deneyimine göre ciddi bir uyarı işareti.

Uzmanlar, her küçük değişikliği aldatma belirtisi sanmanın da ayrı bir sorun olduğunu hatırlatıyor.

Uzmanlar, her küçük değişikliği aldatma belirtisi sanmanın da ayrı bir sorun olduğunu hatırlatıyor.

Verywell Mind'a konuşan psikoterapist Malka Shaw, daha önce aldatılmış ya da güvensiz bir ortamda büyümüş kişilerde bu korkunun kolayca abartılabileceğini belirtiyor. Böyle durumlarda sezgiyle kaygıyı birbirinden ayırmak zorlaşabiliyor. Çevrimiçi terapi platformu BetterHelp'e göre iç gözlem ve gerektiğinde terapi, bu ayrımı yapmaya yardımcı olabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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