Özel Dedektif Açıkladı: Aldatan Eşi Ele Veren Tek Soru

'Gerçekten seni aldatacağımı mı düşünüyorsun?' ya da 'Sadece işten geç geldim diye beni suçladığına inanamıyorum' gibi cevaplar, dedektifin en çok dikkat çektiği örnekler arasında. Ona göre bu tür cevapların ortak noktası, soruyu yanıtlamak yerine ondan kaçmaları. Bu kaçamaklık, deneyimine göre ciddi bir uyarı işareti.