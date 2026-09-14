Özel Dedektif Açıkladı: Aldatan Eşi Ele Veren Tek Soru
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Yıllardır sadakatsizlik vakalarını araştıran bir özel dedektif, ilişkilerde en çok merak edilen soruya kesin bir yanıt verdi. Dedektife göre partnerinize doğrudan 'Beni aldatıyor musun?' diye sormak, gizli takip cihazlarından ya da mesaj kontrolünden çok daha fazlasını ortaya koyabiliyor. Asıl önemli olan, verilen cevaptan çok cevabın nasıl verildiği.
İşte detaylar.
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Sosyal medyada Venus Investigations adıyla bilinen dedektif, doğrudan sorulan bir soruya dikkat çekti.
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Net bir "hayır" dışında verilen her cevap, dedektife göre kırmızı bir bayrak niteliği taşıyor.
Uzmanlar, her küçük değişikliği aldatma belirtisi sanmanın da ayrı bir sorun olduğunu hatırlatıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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