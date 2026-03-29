article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Güven Sorunu Olan İnsanların En Sık Kullandığı 10 İfade

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 13:24

Güven sorunu, insanların ilişkilerinde ve günlük yaşamlarında temkinli, şüpheci bir tavır takınmasına yol açar. Psikoloji araştırmaları, güven problemi yaşayan kişilerin konuşmalarında belirli kelime ve cümleleri sıkça kullandığını ortaya koyuyor. Bu ifadeler, hem duygusal kırılganlığı hem de çevreye karşı sürekli tetikte olma halini yansıtır. İşte güven sorunu olan kişilerin en sık dile getirdiği 10 ifade...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güven sorunu, kişinin çevresine ve insanlara karşı temkinli, şüpheci yaklaşmasına yol açar.

Psikoloji araştırmaları, güven problemi yaşayan kişilerin günlük konuşmalarında belirli kelime ve cümleleri sıkça kullandığını ortaya koyuyor. Bu ifadeler, hem duygusal kırılganlığı hem de sürekli tetikte olma halini yansıtır.

İşte Güven Problemi Olan İnsanların En Sık Kullandığı 10 İfade

  • 'Buna inanmak zor.'

İnsanlar genellikle karşısındakinin sözlerine şüpheyle yaklaşır ve doğruluğunu sorgular.

  • 'Neden bana bunu söylemedin?'

Güvensizlik, sır saklanması veya dürüst olunmaması korkusuyla bağlantılıdır.

  • 'İyi niyetli olduğundan emin değilim.'

Karşı tarafın motivasyonunu sürekli analiz etme ihtiyacı duyarlar.

  • 'Her zaman böyle oldu.'

Geçmiş deneyimlerden yola çıkarak geleceğe dair şüphe oluşturur, güven eksikliğini ortaya koyar.

  • 'Bana bunu yapmazsın, değil mi?'

Onay ve güven arayışının sözlü bir yansımasıdır.

  • 'Sana güvenemem.'

Açık ve direkt olarak duygusal sınırlarını belirtir.

  • 'Bu işte bir terslik var gibi.'

Şüphecilik, her durumu potansiyel bir tehdit olarak değerlendirme eğilimini gösterir.

  • 'Beni anlamıyorsun.'

Duygusal açıdan açılmakta zorlanmanın ve güven eksikliğinin işareti olabilir.

  • 'Sana söylemek zorundayım ama…'

Bilgi paylaşırken bile temkinli olma, güven sorununun dildeki yansımasıdır.

  • 'Beni kırma.'

Duygusal savunma mekanizmasının bir parçası olarak sürekli teyit ihtiyacı doğar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın