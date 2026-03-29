Fizyoterapist, Kemik Sağlığını Güçlendirmek İçin Yapılabilecek Şeyleri Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 11:26

Günlük rutinlere entegre edilen küçük egzersizler, kemik sağlığını korumada beklenenden daha etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Özellikle düzenli spor yapmaya zaman bulamayanlar için geliştirilen bu yöntem, basit alışkanlıklar üzerinden sürdürülebilir bir hareket düzeni sunuyor. Uzmanlara göre, doğru ve istikrarlı uygulandığında bu yaklaşım uzun vadede ciddi faydalar sağlayabiliyor.

Günlük hayatın içine küçük ama etkili hareketler eklemek, kemik sağlığını korumada sanıldığından çok daha büyük bir fark yaratabiliyor.

Özellikle düzenli egzersiz yapmakta zorlananlar için geliştirilen “alışkanlık istifleme” yöntemi, bu noktada pratik ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Fizyoterapist Clare Owens, kemik erimesi riskine karşı geliştirdiği bu yöntemi günlük rutinlere entegre ederek uyguluyor. Özellikle ileri yaş gruplarıyla çalışan Owens’a göre, egzersizi hayatın doğal akışına yerleştirmek, süreklilik sağlamanın en etkili yollarından biri. Bu yaklaşım, Atomic Habits yazarı James Clear tarafından popüler hale getirilen “habit stacking” (alışkanlık istifleme) prensibine dayanıyor.

Bu yöntemin temel mantığı oldukça basit: Mevcut bir alışkanlığın hemen öncesine ya da sonrasına yeni bir davranış eklemek.

Böylece ekstra zaman ayırmadan, gün içinde düzenli hareket etmek mümkün hale geliyor. Owens, bu yaklaşımın özellikle yoğun tempoda yaşayan bireyler için oldukça işlevsel olduğunu vurguluyor.

Paylaştığı örnek rutinler ise dikkat çekici derecede sade:

Tuvalet sonrası dört kez topuk düşürme hareketi yapmak, diş fırçaladıktan sonra destek alarak beş küçük sıçrama gerçekleştirmek, merdiven inerken son basamaktan kontrollü şekilde zıplamak ve sabah kahvesinden önce üç adet duvara karşı pliometrik şınav yapmak… Tüm bu hareketler, kemik yoğunluğunu destekleyen düşük süreli ama etkili egzersizler olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre kemik sağlığını korumak yalnızca egzersizle sınırlı değil. Yeterli kalsiyum alımı, dengeli beslenme ve özellikle güneş ışığından sağlanan D vitamini, kemik yapısının güçlenmesinde kritik rol oynuyor. Gerekli durumlarda günlük yaklaşık 10 mikrogram (400 IU) D vitamini takviyesi de öneriliyor.

Ayrıca düzenli olarak ağırlık taşıyan egzersizler yapmak ve kasları güçlendirmek, her yaşta kemik sağlığını destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Osteoporoz riski taşıyan bireyler için ise bu tür hareketler, yalnızca kemik yoğunluğunu korumakla kalmayıp dengeyi geliştirerek kırık riskini de azaltabiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
