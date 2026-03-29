Fizyoterapist, Kemik Sağlığını Güçlendirmek İçin Yapılabilecek Şeyleri Açıkladı

Böylece ekstra zaman ayırmadan, gün içinde düzenli hareket etmek mümkün hale geliyor. Owens, bu yaklaşımın özellikle yoğun tempoda yaşayan bireyler için oldukça işlevsel olduğunu vurguluyor.

Paylaştığı örnek rutinler ise dikkat çekici derecede sade:

Tuvalet sonrası dört kez topuk düşürme hareketi yapmak, diş fırçaladıktan sonra destek alarak beş küçük sıçrama gerçekleştirmek, merdiven inerken son basamaktan kontrollü şekilde zıplamak ve sabah kahvesinden önce üç adet duvara karşı pliometrik şınav yapmak… Tüm bu hareketler, kemik yoğunluğunu destekleyen düşük süreli ama etkili egzersizler olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre kemik sağlığını korumak yalnızca egzersizle sınırlı değil. Yeterli kalsiyum alımı, dengeli beslenme ve özellikle güneş ışığından sağlanan D vitamini, kemik yapısının güçlenmesinde kritik rol oynuyor. Gerekli durumlarda günlük yaklaşık 10 mikrogram (400 IU) D vitamini takviyesi de öneriliyor.

Ayrıca düzenli olarak ağırlık taşıyan egzersizler yapmak ve kasları güçlendirmek, her yaşta kemik sağlığını destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Osteoporoz riski taşıyan bireyler için ise bu tür hareketler, yalnızca kemik yoğunluğunu korumakla kalmayıp dengeyi geliştirerek kırık riskini de azaltabiliyor.