En Çok Aldatma Eğilimi Gösteren 4 Burç Açıklandı

Metehan Bozkurt
06.03.2026 - 18:05

Astroloji, insanların karakter özelliklerini ve ilişkilerdeki davranışlarını yorumlamak için sıkça başvurulan alanlardan biri. Uzmanlara göre bazı burçlar doğaları gereği daha maceracı, flörtöz ya da impulsif olabiliyor. Bu özellikler de kimi zaman ilişkilerde sadakat konusunda daha fazla risk alınmasına yol açabiliyor.

Astroloji meraklıları için burçlar yalnızca kişilik özelliklerini değil, ilişkilerdeki davranış kalıplarını da yorumlamak için sıkça başvurulan bir alan.

Bir astroloji platformunun değerlendirmesine göre bazı burçlar doğaları gereği maceracı, flörtöz veya impulsif oldukları için ilişkilerde sadakat konusunda daha fazla risk taşıyabiliyor.

Aldatma Potansiyeli En Yüksek Burçlar

Yay Burcu

Ateş grubunun özgür ruhlu temsilcisi olan Yay burcu, keşfetme ve yeni deneyimler yaşama isteğiyle biliniyor. Maceracı yapıları, hayatın birçok alanında olduğu gibi ilişkilerde de kendini gösterebiliyor. Bazen bir ilişki içinde sınırlandırılmış hissettiklerinde farklı heyecanlar arayabilmeleri bu burcun zayıf noktası olarak görülüyor.

İkizler Burcu

İkizler burcu sosyal yönü güçlü ve iletişimi kuvvetli bir burç olarak tanımlanıyor. İnsanlarla kolay bağ kurmaları ve doğal bir çekiciliğe sahip olmaları, çevrelerinde sürekli ilgi odağı olmalarına yol açabiliyor. Bu durum bazen flört sınırlarının belirsizleşmesine ve ilişki içinde küçük sadakat sorunlarına neden olabiliyor.

Terazi Burcu

Venüs yönetimindeki Terazi burcu romantizmi, estetiği ve ilişkilerdeki uyumu çok önemsiyor. İlgi görmekten ve beğenilmekten hoşlanan bu burç, zaman zaman başkalarının ilgisine karşı fazla açık olabiliyor. Bu nedenle bazı durumlarda flörtöz tavırları ilişkilerde yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor.

Koç Burcu

Enerjik ve dürtüsel yapısıyla bilinen Koç burcu çoğu zaman duygularını hızlı yaşayan bir karaktere sahip. Risk almaktan çekinmeyen ve spontane hareket eden bu burç, bazen sonuçlarını düşünmeden hareket edebiliyor. Bu da yoğun duyguların yaşandığı anlarda ilişki sınırlarının aşılmasına neden olabiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
