onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Air Fryer’da Sosis Pişirmenin Püf Noktası: Birkaç Dakikalık Bekleme Fark Yaratıyor

Air Fryer’da Sosis Pişirmenin Püf Noktası: Birkaç Dakikalık Bekleme Fark Yaratıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 17:00

Air fryer, mutfakta pratikliğiyle öne çıkan cihazlardan biri haline geldi. Özellikle sosis gibi hızlı pişen yiyeceklerde tercih edilen bu yöntem için küçük bir püf noktası dikkat çekiyor. Uzmanlara göre pişirme sonrası uygulanan basit bir adım, sosislerin çok daha sulu ve lezzetli olmasını sağlayabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Air fryer’da sosis pişirmek hem pratik hem de daha az yağ kullanıldığı için sağlıklı bir alternatif olarak görülüyor.

Air fryer’da sosis pişirmek hem pratik hem de daha az yağ kullanıldığı için sağlıklı bir alternatif olarak görülüyor.

Ancak birçok kullanıcının gözden kaçırdığı küçük bir adım, sosislerin lezzetini ve dokusunu tamamen değiştirebiliyor. Uzmanlara ve deneyimli kullanıcıların paylaşımlarına göre, pişirme sonrası birkaç dakika bekletmek sosislerin çok daha sulu ve lezzetli olmasını sağlıyor.

Air fryer, son yıllarda mutfaklarda en sık kullanılan küçük ev aletlerinden biri haline geldi. Özellikle sosis gibi hızlı hazırlanan yiyeceklerde hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de tava kullanmadan pişirme imkanı sunuyor. Bu yöntemle sosisler genellikle daha eşit şekilde pişiyor ve ekstra yağ kullanmaya gerek kalmıyor.

Ancak sosyal medyadaki air fryer kullanıcıları, iyi sonuç almak için küçük ama önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor.

Ancak sosyal medyadaki air fryer kullanıcıları, iyi sonuç almak için küçük ama önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor.

Birçok kişi, sosislerin piştikten sonra hemen kesilmemesi gerektiğini belirtiyor. Önerilen yönteme göre sosisler yaklaşık 180 derecede 12–15 dakika pişiriliyor ve pişirme süresinin ortasında çevriliyor. Ardından servis etmeden önce 3 ila 5 dakika dinlendirilmesi tavsiye ediliyor.

Bu kısa bekleme süresi sosisin içindeki suyun ve yağın etin içinde kalmasına yardımcı oluyor. Eğer sosisler pişer pişmez kesilirse, içindeki sıcak sıvı hızla dışarı akabiliyor ve sonuç olarak daha kuru bir doku ortaya çıkabiliyor.

Yemek yazarı ve şef Devan’a göre sosisleri dinlendirmek, hatta bazı durumlarda steak dinlendirmekten bile daha önemli. Çünkü sosisler yüksek oranda su ve yağ içeriyor. Dinlendirme süresi sayesinde bu sıvılar biraz koyulaşıyor ve etin içinde kalıyor. Böylece kesildiğinde tüm lezzet tabakta değil, sosisin içinde kalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın