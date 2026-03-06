onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Beslenme Düzeninde Yapılan Küçük Değişiklikler Ömrü Yaklaşık 3 Yıl Uzatabiliyor

Beslenme Düzeninde Yapılan Küçük Değişiklikler Ömrü Yaklaşık 3 Yıl Uzatabiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 12:27

Beslenme alışkanlıkları, uzun ve sağlıklı bir yaşamın en belirleyici unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Son yayımlanan bilimsel bir araştırma, günlük beslenme düzeninde yapılan küçük ama sürdürülebilir değişikliklerin yaşam süresi üzerinde anlamlı bir etki yaratabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre özellikle daha dengeli ve besin değeri yüksek gıdaların tercih edilmesi, insan ömrünü ortalama birkaç yıl uzatabilecek bir avantaj sağlayabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim insanları tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir araştırmada, 100 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık verileri uzun yıllar boyunca incelendi.

Bilim insanları tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir araştırmada, 100 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık verileri uzun yıllar boyunca incelendi.

Analizler, daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçiş yapan bireylerin erken ölüm riskinin belirgin biçimde düştüğünü gösterdi. Araştırmaya göre özellikle 45 yaş civarında yapılan beslenme iyileştirmeleri, erkeklerde yaklaşık 2 ila 3 yıl, kadınlarda ise ortalama 1,5 ila 2,3 yıl arasında ek yaşam süresi sağlayabiliyor.

Araştırmada öne çıkan noktalardan biri, sağlıklı beslenmenin genetik faktörlerden bağımsız şekilde fayda sağlaması oldu.

Araştırmada öne çıkan noktalardan biri, sağlıklı beslenmenin genetik faktörlerden bağımsız şekilde fayda sağlaması oldu.

Başka bir ifadeyle, uzun yaşamla ilişkilendirilen genlere sahip olmayan bireyler bile beslenme kalitesini artırdıklarında benzer olumlu etkilerden yararlanabiliyor. 

Bilim insanları özellikle sebze, meyve, tam tahıl, baklagil ve sağlıklı yağlar açısından zengin beslenme modellerinin yaşam süresi üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurguluyor. Bu tür diyetleri düzenli şekilde uygulayan kişilerde tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin yüzde 18 ila 24 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, beslenme alışkanlıklarında yapılan küçük ama sürdürülebilir değişikliklerin uzun vadede büyük sağlık kazanımları sağlayabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, beslenme alışkanlıklarında yapılan küçük ama sürdürülebilir değişikliklerin uzun vadede büyük sağlık kazanımları sağlayabileceğini belirtiyor.

Günlük menüye daha fazla lifli gıda eklemek, işlenmiş gıdaları azaltmak ve bitki ağırlıklı beslenmeye yönelmek bu değişimlerin başında geliyor. Uzmanlara göre bu tür adımlar yalnızca yaşam süresini uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda kronik hastalık riskini de önemli ölçüde azaltıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın