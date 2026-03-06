Beslenme Düzeninde Yapılan Küçük Değişiklikler Ömrü Yaklaşık 3 Yıl Uzatabiliyor

Beslenme alışkanlıkları, uzun ve sağlıklı bir yaşamın en belirleyici unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Son yayımlanan bilimsel bir araştırma, günlük beslenme düzeninde yapılan küçük ama sürdürülebilir değişikliklerin yaşam süresi üzerinde anlamlı bir etki yaratabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre özellikle daha dengeli ve besin değeri yüksek gıdaların tercih edilmesi, insan ömrünü ortalama birkaç yıl uzatabilecek bir avantaj sağlayabiliyor.