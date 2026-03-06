Beyaz Ayakkabıları Dakikalar İçinde Temizleyen Yöntem: Sadece 2 Malzeme Yetiyor!
Beyaz ayakkabılar şık görünümleriyle öne çıksa da en küçük kirde bile hemen dikkat çekebiliyor. Çoğu kişi çözümü ayakkabıyı çamaşır makinesine atmakta bulsa da bu yöntem her zaman en doğru seçenek olmayabiliyor. Uzmanlar, evde bulunan basit malzemelerle ayakkabıları makineye atmadan da etkili şekilde temizlemenin mümkün olduğunu belirtiyor.
Beyaz ayakkabılar şık görünse de en ufak kirde hemen kendini belli ediyor
Beyaz ayakkabıları temizlemek için en çok önerilen yöntemlerden biri karbonat ve oksijenli su karışımı.
Ayakkabının taban kısmında oluşan gri lekeler için ise karbonat ve az miktarda sirke karışımı kullanılabiliyor.
