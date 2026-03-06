onedio
article/comments
Beyaz Ayakkabıları Dakikalar İçinde Temizleyen Yöntem: Sadece 2 Malzeme Yetiyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 10:49

Beyaz ayakkabılar şık görünümleriyle öne çıksa da en küçük kirde bile hemen dikkat çekebiliyor. Çoğu kişi çözümü ayakkabıyı çamaşır makinesine atmakta bulsa da bu yöntem her zaman en doğru seçenek olmayabiliyor. Uzmanlar, evde bulunan basit malzemelerle ayakkabıları makineye atmadan da etkili şekilde temizlemenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Kaynak: https://www.goodhousekeeping.com/home...
Beyaz ayakkabılar şık görünse de en ufak kirde hemen kendini belli ediyor

Çoğu kişi çözümü ayakkabıyı çamaşır makinesine atmakta bulsa da bu yöntem her zaman iyi bir fikir değil. Uzmanlara göre evde bulunan basit malzemelerle ayakkabıları makineye atmadan da ilk günkü beyazlığına oldukça yakın hale getirmek mümkün.

Beyaz ayakkabıları temizlemek için en çok önerilen yöntemlerden biri karbonat ve oksijenli su karışımı.

Özellikle kumaş spor ayakkabılarda biriken kir ve sararmayı gidermede oldukça etkili olduğu belirtiliyor. Bunun için bir yemek kaşığı karbonat ile yarım yemek kaşığı oksijenli suyu karıştırıp macun kıvamına getirmek yeterli. İsterseniz birkaç damla su da ekleyebilirsiniz.

Hazırlanan karışımı eski bir diş fırçası yardımıyla ayakkabının kirli bölgelerine nazikçe sürmek gerekiyor. Ardından yaklaşık 20–30 dakika bekletmek, kirlerin çözülmesine yardımcı oluyor. Süre dolduğunda ayakkabıyı nemli bir bezle silmek ya da hafifçe durulamak yeterli oluyor.

Ayakkabının taban kısmında oluşan gri lekeler için ise karbonat ve az miktarda sirke karışımı kullanılabiliyor.

Bu karışım özellikle kauçuk tabanlardaki inatçı kirleri çözmeye yardımcı oluyor. Fırçalama işleminden sonra tabanı nemli bir bezle silmek genellikle temiz bir görünüm elde etmek için yeterli.

Uzmanlar ayrıca ayakkabıların doğal şekilde kurumasını öneriyor. Doğrudan güneş ışığı bazı durumlarda beyazlatma etkisini artırsa da çok uzun süre güneşte bırakmak ayakkabının yapısına zarar verebiliyor. Düzenli temizlik ise beyaz ayakkabıların daha uzun süre yeni görünmesini sağlıyor.

