Beyaz Ayakkabıları Dakikalar İçinde Temizleyen Yöntem: Sadece 2 Malzeme Yetiyor!

Özellikle kumaş spor ayakkabılarda biriken kir ve sararmayı gidermede oldukça etkili olduğu belirtiliyor. Bunun için bir yemek kaşığı karbonat ile yarım yemek kaşığı oksijenli suyu karıştırıp macun kıvamına getirmek yeterli. İsterseniz birkaç damla su da ekleyebilirsiniz.

Hazırlanan karışımı eski bir diş fırçası yardımıyla ayakkabının kirli bölgelerine nazikçe sürmek gerekiyor. Ardından yaklaşık 20–30 dakika bekletmek, kirlerin çözülmesine yardımcı oluyor. Süre dolduğunda ayakkabıyı nemli bir bezle silmek ya da hafifçe durulamak yeterli oluyor.