Öğretmen Yalvarmaz Noktasından Öğretmen Öldürülmesine Nasıl Geldik?

Bir öğretmen görev başında hayatını kaybediyor. Ve biz yine aynı cümleleri kuruyoruz:

“Çok üzgünüz.”

“Başımız sağ olsun.”

“Kınıyoruz.”

Peki sonra?

Hiçbir şey.

Bu ülkede öğretmenler artık sadece ders anlatmıyor. Eskiden bu cümlenin devamına bilimsel analizler, pedagojik çıkarımlar gelirdi. Şimdi ise başka bir gerçek var: Öğretmenler hayatta kalmaya çalışıyor.

Ülkemizin önemli kalemlerinden Fakir Baykurt yıllar önce ne güzel söylemişti:

“Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir.”

Peki ne oldu da bu noktadan öğretmenin öldürüldüğü bir zamana geldik?