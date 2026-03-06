onedio
Kumların Altında Saklı Kalmış Yerleşim Ortaya Çıktı: Turistler Akın Edebilir

06.03.2026 - 11:04

Arkeoloji dünyası zaman zaman gerçekten film sahnesi gibi keşiflerle gündeme geliyor. Yukarı Mısır’daki Al Arki köyünde yürütülen kazılar da tam olarak böyle gelişti. Mısır ve Fransız arkeologların ortak çalışması sırasında kumların altından eski yerleşim izleri ortaya çıkarıldı. Üstelik keşif yalnızca ev kalıntılarıyla sınırlı kalmadı. Aynı alanda Bizans dönemine uzanan geniş bir mezarlık alanı da bulundu.

Kaynak

Keşfedilen yerleşim, 18. yüzyılda bölgede etkili olan Şeyh El Arab Hammam dönemine uzanıyor.

Kazı alanında altı konut, servis yapıları ve küçük ölçekte endüstriyel faaliyetlere işaret eden alanlar ortaya çıkarıldı. Yapıların çoğu kerpiç malzemeyle inşa edilmiş durumda. Bazı evlerin kubbe biçimli tavanlara sahip olduğu görülürken, bazı yapılarda palmiye gövdelerinden yapılmış çatı sistemleri kullanıldığı anlaşıldı.

Odaların iç yüzeylerinde beyaz kireç sıvası izleri de bulundu. Söz konusu ayrıntılar, yerleşimde farklı mimari tekniklerin kullanıldığını gösteriyor. Tarihsel kaynakların sınırlı olduğu bölgede ortaya çıkan konut düzeni, o dönemki günlük yaşam hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Kazılar sırasında ortaya çıkan eşyalar, oldukça hareketli bir topluluğa işaret ediyor.

Arkeologlar bronz sikkeler, seramik parçaları, takılar ve tekstil kalıntıları ortaya çıkardı. Çocuklara ait oyuncaklar da buluntular arasında yer alıyor. Elde edilen parçalar, yerleşimde yalnızca konut yaşamının değil üretim ve ticaret faaliyetlerinin de bulunduğunu düşündürüyor.

Konut alanlarının yanında küçük ölçekli üretim faaliyetlerine işaret eden izler de tespit edildi. Uzmanlara göre söz konusu kalıntılar, Yukarı Mısır’da uzun süre belgelenememiş sosyal ve ekonomik yaşamın anlaşılması açısından oldukça değerli.

Yerleşimin altında ise Bizans dönemine uzanan geniş bir Kıpti mezarlığı bulundu.

Arkeologlar, konut tabakalarının altında yer alan nekropol alanını jeofizik araştırmalar sayesinde tespit etti. Kazı sırasında giriş yollarından birinde kaldırım taşı gibi kullanılan kireçtaşı lahit kapağı keşfedilince araştırmalar derinleştirildi. Sonrasında mezarlık alanına ait birçok gömü ortaya çıkarıldı.

Mezarların bazıları doğrudan toprağa yapılmış gömülerden oluşurken bazıları kerpiç yapılarla çevrelenmiş durumda. Buluntular arasında keten kefenler, geometrik ve hayvan motifleriyle süslenmiş Kıpti tunikleri ile haç figürleri dikkat çekiyor. Ayrıca ekmek süslemek için kullanıldığı düşünülen bakır damga da kazı alanında ortaya çıkarılan ilginç objelerden biri oldu.

