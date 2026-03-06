Kumların Altında Saklı Kalmış Yerleşim Ortaya Çıktı: Turistler Akın Edebilir
Arkeoloji dünyası zaman zaman gerçekten film sahnesi gibi keşiflerle gündeme geliyor. Yukarı Mısır’daki Al Arki köyünde yürütülen kazılar da tam olarak böyle gelişti. Mısır ve Fransız arkeologların ortak çalışması sırasında kumların altından eski yerleşim izleri ortaya çıkarıldı. Üstelik keşif yalnızca ev kalıntılarıyla sınırlı kalmadı. Aynı alanda Bizans dönemine uzanan geniş bir mezarlık alanı da bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfedilen yerleşim, 18. yüzyılda bölgede etkili olan Şeyh El Arab Hammam dönemine uzanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kazılar sırasında ortaya çıkan eşyalar, oldukça hareketli bir topluluğa işaret ediyor.
Yerleşimin altında ise Bizans dönemine uzanan geniş bir Kıpti mezarlığı bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın