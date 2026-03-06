Kumların Altında Saklı Kalmış Yerleşim Ortaya Çıktı: Turistler Akın Edebilir

Kazı alanında altı konut, servis yapıları ve küçük ölçekte endüstriyel faaliyetlere işaret eden alanlar ortaya çıkarıldı. Yapıların çoğu kerpiç malzemeyle inşa edilmiş durumda. Bazı evlerin kubbe biçimli tavanlara sahip olduğu görülürken, bazı yapılarda palmiye gövdelerinden yapılmış çatı sistemleri kullanıldığı anlaşıldı.

Odaların iç yüzeylerinde beyaz kireç sıvası izleri de bulundu. Söz konusu ayrıntılar, yerleşimde farklı mimari tekniklerin kullanıldığını gösteriyor. Tarihsel kaynakların sınırlı olduğu bölgede ortaya çıkan konut düzeni, o dönemki günlük yaşam hakkında önemli ipuçları sunuyor.