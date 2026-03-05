onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İran’a Gerekli İkazlarda Bulunduk”

Ali Can YAYCILI
05.03.2026 - 20:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de esnaf ve sanatkarların katıldığı iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında “Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda ise müttefiklerimizle koordinasyon hâlinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrürü etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarlarla iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarın ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından satır başları: 

“Alın teriyle emeğiyle, samimi ve özverili gayretleriyle tüm ticaret erbablarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Esnaf ve sanatkarlarımızı var eden bu kadim değerlere her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin içindeyiz. Dünyamız yakın zamanda eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor.

Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

Değerli kardeşlerim, ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda ise müttefiklerimizle koordinasyon hâlinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz.

Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrürü etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunuyoruz. Türkiye’nin dostluğunun kadir kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır.

Vatandaşlarımız da şundan emin olsun: Hükûmetimiz, tıpkı beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı’nda olduğu gibi, İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
