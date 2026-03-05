Show TV’nin Yeni Dizisi Delikanlı’ya Doğa Rutkay’ın Eşi Kerimcan Kamal Katıldı
Show TV için hazırlanan Delikanlı dizisinin hazırlıkları sürüyor. OGM Pictures imzası taşıyan proje yeni oyuncularla kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz üstleniyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım için geri sayım başladı. Kadroya katılan son isim de belli oldu. Hem yazarlık hem oyunculuk çalışmalarıyla tanınan Kerimcan Kamal projeye dahil edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Delikanlı dizisi sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadroya katılan yeni isimlerden biri de Kerimcan Kamal oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın