Show TV’nin Yeni Dizisi Delikanlı’ya Doğa Rutkay’ın Eşi Kerimcan Kamal Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.03.2026 - 21:37

Show TV için hazırlanan Delikanlı dizisinin hazırlıkları sürüyor. OGM Pictures imzası taşıyan proje yeni oyuncularla kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz üstleniyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım için geri sayım başladı. Kadroya katılan son isim de belli oldu. Hem yazarlık hem oyunculuk çalışmalarıyla tanınan Kerimcan Kamal projeye dahil edildi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Delikanlı dizisi sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanması planlanan projenin hazırlıkları devam ediyor. Dizinin yapımında OGM Pictures imzası var. Projenin yönetmen koltuğunu Zeynep Günay ve Recai Karagöz paylaşıyor. Hikayenin merkezinde ise Yusuf isimli bir karakter yer alıyor. Mert Ramazan Demir dizide Yusuf karakterine Mert Ramazan Demir hayat veriyor.

Kadroya katılan yeni isimlerden biri de Kerimcan Kamal oldu.

Kamal dizide Tahsin karakterini oynayacak. Karakterin Salih Bademci’nin hayat verdiği Sarp ve Mina Demirtaş’ın canlandıracağı Dila ile akrabalık bağı bulunuyor, ikilinin amcası olacak. Bu nedenle hikayenin önemli noktalarında yer alması bekleniyor. Kerimcan Kamal daha önce farklı projelerde oyuncu olarak yer almış aynı zamanda yazar kimliğiyle adından söz ettirmişti.

Çekim hazırlıkları devam eden dizinin yayın tarihi de merak ediliyor. Delikanlı dizisinin bayram sonrasında ekran yolculuğuna başlaması planlanıyor.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
