Show TV’nin Yeni Dizisi Delikanlı’ya Doğa Rutkay’ın Eşi Kerimcan Kamal Katıldı

Kamal dizide Tahsin karakterini oynayacak. Karakterin Salih Bademci’nin hayat verdiği Sarp ve Mina Demirtaş’ın canlandıracağı Dila ile akrabalık bağı bulunuyor, ikilinin amcası olacak. Bu nedenle hikayenin önemli noktalarında yer alması bekleniyor. Kerimcan Kamal daha önce farklı projelerde oyuncu olarak yer almış aynı zamanda yazar kimliğiyle adından söz ettirmişti.

Çekim hazırlıkları devam eden dizinin yayın tarihi de merak ediliyor. Delikanlı dizisinin bayram sonrasında ekran yolculuğuna başlaması planlanıyor.