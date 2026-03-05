Taşacak Bu Deniz’in Zarife’si Yeşim Ceren Bozoğlu Yeni Bölüm Paylaşımıyla Heyecanlandırdı

İki düşman aile olan Koçari ve Furtuna’ların hesaplaşmalarını konu alan dizi büyük bir heyecanla takip ediliyor. Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni’nin gerçek anne babasını bulmak için geldiği Trabzon’da yaşadıkları dizinin merkezindeki asıl konu. Bu nedenle izleyiciler dört gözle gerçeğin ortaya çıkacağı bölümü bekliyor.