Taşacak Bu Deniz’in Zarife’si Yeşim Ceren Bozoğlu Yeni Bölüm Paylaşımıyla Heyecanlandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.03.2026 - 22:15

TRT 1’de seyirci karşısına çıkan Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmadığı için seyirciler adeta sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Şimdiyse dizide Zarife karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, Instagram hesabından yeni bölüme dair merakı artıran paylaşımıyla gündeme geldi.

Kısa sürede ekranların vazgeçilmezi haline gelen Taşacak Bu Deniz, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

İki düşman aile olan Koçari ve Furtuna’ların hesaplaşmalarını konu alan dizi büyük bir heyecanla takip ediliyor. Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni’nin gerçek anne babasını bulmak için geldiği Trabzon’da yaşadıkları dizinin merkezindeki asıl konu. Bu nedenle izleyiciler dört gözle gerçeğin ortaya çıkacağı bölümü bekliyor.

Dizinin Zarife’si olan Yeşim Ceren Bozoğlu da yeni bölümler hakkında paylaşım yaptı.

Dizinin önümüzdeki iki bölümünün efsane olacağını dile getirdi. Seyircilerin aklına ise hemen merakla beklenen o gerçek geldi. Önümüzdeki iki bölümde Eleni’nin anne ve babasını öğrenme ihtimali heyecanı artırdı.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
