Taşacak Bu Deniz’in Zarife’si Yeşim Ceren Bozoğlu Yeni Bölüm Paylaşımıyla Heyecanlandırdı
TRT 1’de seyirci karşısına çıkan Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmadığı için seyirciler adeta sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Şimdiyse dizide Zarife karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, Instagram hesabından yeni bölüme dair merakı artıran paylaşımıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa sürede ekranların vazgeçilmezi haline gelen Taşacak Bu Deniz, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin Zarife’si olan Yeşim Ceren Bozoğlu da yeni bölümler hakkında paylaşım yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın