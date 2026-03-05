onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yatağınızda Saklanan 5 Davetsiz Misafir: Sabahları Kaşıntı ve Isırıklarla Uyananlar Dikkat

Yatağınızda Saklanan 5 Davetsiz Misafir: Sabahları Kaşıntı ve Isırıklarla Uyananlar Dikkat

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.03.2026 - 22:31

Geceleri huzursuz bir uyku çekmenize neden olan ve vücudunuzda kaşıntılı izler bırakan tek suçlu evcil hayvanınızdaki pireler olmayabilir. Yatak şiltelerinden toz birikintilerine kadar evin pek çok noktasında gizlenen küçük canlılar, siz uyurken harekete geçiyor. İşte uzmanlara göre yatağınızdaki ısırıkların arkasında yatan ve çoğu zaman gözden kaçan o gizli nedenler.

Kaynak: https://viralnova.com/causes-for-bite...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birçok kişi sabah uyandığında vücudunda gördüğü kırmızı noktaları hemen evdeki kedi veya köpeğin üzerindeki pirelere bağlasa da, aslında durum çok daha karmaşık olabilir.

Birçok kişi sabah uyandığında vücudunda gördüğü kırmızı noktaları hemen evdeki kedi veya köpeğin üzerindeki pirelere bağlasa da, aslında durum çok daha karmaşık olabilir.

Yapılan son incelemeler, ev ortamında insanları uykusunda rahatsız eden birçok farklı haşerenin bulunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle hijyen ve kontrol süreçleri aksatılan alanlarda bu canlılar hızla çoğalarak ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

En yaygın suçluların başında, adını doğrudan yaşam alanından alan tahtakuruları geliyor. Bu küçük canlılar, sadece gece karanlığında ortaya çıkarak yatak dikişlerinde ve karyola aralarında gizleniyor. Öte yandan, çıplak gözle görülmesi imkansız olan toz akarları ve cildin alt katmanlarına yerleşebilen uyuz akarları da ciddi kaşıntı ve döküntülerin ana kaynağı olabiliyor. Sanılanın aksine sadece dışarıda değil, oda içinde hayatta kalan sivrisinekler veya yiyecek kırıntılarına gelen küçük karınca türleri de gece boyunca sizi hedef alabiliyor.

Bu sorundan kurtulmak için ilk aşamada kaynağın doğru tespit edilmesi hayati önem taşıyor.

Bu sorundan kurtulmak için ilk aşamada kaynağın doğru tespit edilmesi hayati önem taşıyor.

Eğer ısırıkların nereden geldiğini bulabiliyorsanız, piyasada bulunan uygun temizlik ürünleri veya basit ilaçlama yöntemleriyle müdahale edebilirsiniz. Ancak yatak takımlarını incelemenize rağmen sorunu çözemiyorsanız, profesyonel bir ilaçlama şirketinden destek almak en sağlıklı yol olacaktır. Uzmanlar, sadece mevcut sorunu temizlemekle kalmayıp, bu davetsiz misafirlerin tekrar gelmesini önlemek için de etkili çözümler sunabiliyor. Unutmayın, doğru müdahale edilmediğinde bu küçük canlılar tüm eve yayılarak uykunuzu kabusa çevirmeye devam edebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın