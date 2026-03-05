Yatağınızda Saklanan 5 Davetsiz Misafir: Sabahları Kaşıntı ve Isırıklarla Uyananlar Dikkat

Yapılan son incelemeler, ev ortamında insanları uykusunda rahatsız eden birçok farklı haşerenin bulunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle hijyen ve kontrol süreçleri aksatılan alanlarda bu canlılar hızla çoğalarak ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

En yaygın suçluların başında, adını doğrudan yaşam alanından alan tahtakuruları geliyor. Bu küçük canlılar, sadece gece karanlığında ortaya çıkarak yatak dikişlerinde ve karyola aralarında gizleniyor. Öte yandan, çıplak gözle görülmesi imkansız olan toz akarları ve cildin alt katmanlarına yerleşebilen uyuz akarları da ciddi kaşıntı ve döküntülerin ana kaynağı olabiliyor. Sanılanın aksine sadece dışarıda değil, oda içinde hayatta kalan sivrisinekler veya yiyecek kırıntılarına gelen küçük karınca türleri de gece boyunca sizi hedef alabiliyor.