Savaş Ekonomiyi Vurdu: Dubai Dakikada 1 Milyon, Günde 1 Milyar Dolar Kaybediyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 14:46

Bölgesel gerilimin tırmanmasıyla birlikte küresel havacılığın kalbi sayılan Dubai, tarihinin en zorlu ekonomik sınavlarından birini veriyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki askeri hareketlilik, hava koridorlarının güvenliğini sarsarken, Dubai International (DXB) ve Al Maktoum havalimanlarında uçuşların durma noktasına gelmesi, BAE ekonomisinde devasa bir gedik açtı.

https://businessnow.mt/dubai-airports...
2026 yılına 3 Ocak’ta 324 bin yolcuyla rekor kırarak giren Dubai, bugünlerde alışık olmadığı bir sessizliğe gömülmüş durumda.

Günlük ortalama 270 bin yolcuyu ağırlayan bu dev ekosistemin devre dışı kalması, sadece bir ulaşım krizi değil, aynı zamanda küresel ticaret ağının kopması anlamına geliyor. Güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edilen veya rotası değiştirilen yüzlerce uçuş, şehrin en güçlü ekonomik motorunu durma noktasına getirdi.

Dakikada 1 milyon dolarlık risk var.

Resmi veriler ve uzman analizleri tablonun vahametini rakamlarla ortaya koyuyor. Havalimanının tam kapasiteyle çalışamaması, havayolları, kargo taşımacılığı ve turizm üzerindeki zincirleme etkileriyle birlikte dakikada 1 milyon dolar, bir tam günde ise 1 milyar doları aşan bir kayıp potansiyeli taşıyor. Sadece terminal içindeki Duty-free, restoran ve konaklama harcamalarından sağlanan günlük 18 milyon dolarlık nakit akışı, yolcu trafiğinin kesilmesiyle adeta buharlaştı.

Krizin yansımaları sadece havayollarıyla sınırlı değil.

Emirates Havayolları’nın günlük 100 milyon dolarlık geliri büyük risk altındayken, şehrin can damarı olan turizm ve perakende sektörleri de transit yolcu eksikliğini derinden hissediyor. Jeopolitik belirsizlik Dubai’nin 2025 yılında günlük 490 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşan gayrimenkul piyasasını da vurdu. Yatırımcılar 'temkinli bekleme' moduna geçti.

Özetle, Doğu ile Batı arasındaki en kritik köprü olan Dubai, bölgesel çatışmaların gölgesinde ekonomik bir varlık mücadelesi veriyor. Bu kriz, küresel havacılık sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtlarken, BAE ekonomisinin bu büyük türbülanstan nasıl çıkacağı merak konusu.

