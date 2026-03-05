Savaş Ekonomiyi Vurdu: Dubai Dakikada 1 Milyon, Günde 1 Milyar Dolar Kaybediyor
Kaynak: https://businessnow.mt/dubai-airports...
Bölgesel gerilimin tırmanmasıyla birlikte küresel havacılığın kalbi sayılan Dubai, tarihinin en zorlu ekonomik sınavlarından birini veriyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki askeri hareketlilik, hava koridorlarının güvenliğini sarsarken, Dubai International (DXB) ve Al Maktoum havalimanlarında uçuşların durma noktasına gelmesi, BAE ekonomisinde devasa bir gedik açtı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 yılına 3 Ocak’ta 324 bin yolcuyla rekor kırarak giren Dubai, bugünlerde alışık olmadığı bir sessizliğe gömülmüş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dakikada 1 milyon dolarlık risk var.
Krizin yansımaları sadece havayollarıyla sınırlı değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın