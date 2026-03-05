Savaş Ekonomiyi Vurdu: Dubai Dakikada 1 Milyon, Günde 1 Milyar Dolar Kaybediyor

Emirates Havayolları’nın günlük 100 milyon dolarlık geliri büyük risk altındayken, şehrin can damarı olan turizm ve perakende sektörleri de transit yolcu eksikliğini derinden hissediyor. Jeopolitik belirsizlik Dubai’nin 2025 yılında günlük 490 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşan gayrimenkul piyasasını da vurdu. Yatırımcılar 'temkinli bekleme' moduna geçti.

Özetle, Doğu ile Batı arasındaki en kritik köprü olan Dubai, bölgesel çatışmaların gölgesinde ekonomik bir varlık mücadelesi veriyor. Bu kriz, küresel havacılık sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtlarken, BAE ekonomisinin bu büyük türbülanstan nasıl çıkacağı merak konusu.