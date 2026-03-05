Zara Larsson Karın Kaslarının Sırrını Açıkladı: “Sadece Gülüyorum!”

Sosyal medyada paylaştığı bir gönderide dikkat çeken karın kaslarının sırrını esprili bir şekilde açıklayan şarkıcı gündeme geldi. Spor yapmadan sadece gülerek karın kası yaptığını açıklayan şarkıcı kaslarıyla dikkat çekti.

Zara, hayranlarının sık sık ona spor rutini hakkında sorular sorduğunu ve detaylı bir egzersiz programı anlatmasını beklediklerini de söyledi. Ancak ünlü şarkıcı durumun bu kadar karmaşık olmadığını dile getirdi.

“İnsanlar ‘Gerçekten spor rutinin nedir?’ diye soruyor. Ben sadece gülüyorum, gülüyorum ve gülüyorum. Spor salonuna gitmiyorum. Özel bir şey yapmıyorum. Üzgünüm, sanırım genetik olarak şanslıyım.” diye açıkladı.