Zara Larsson Karın Kaslarının Sırrını Açıkladı: “Sadece Gülüyorum!”

Ecem Dalgıçoğlu
05.03.2026 - 15:03

Zara Larsson, hit şarkılarının yanı sıra fit fiziğiyle de sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Özellikle belirgin karın kaslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez formunun sırrını açıklamasıyla konuşuluyor. Hayranlarının merak ettiği spor rutini hakkında konuşan Larsson’ın verdiği cevap ise herkesi şaşırttı.

İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, güçlü sesi ve hit şarkılarıyla yıllardır dünya müzik listelerinde adından söz ettiriyor.

'Lush Life”, “Never Forget You”, “Symphony” ve “Ruin My Life” gibi şarkılarıyla global çapta büyük bir hayran kitlesi kazanan Larsson, genç yaşta yakaladığı başarıyla pop müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Sahnedeki enerjisi ve sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, tarzı ve fit fiziğiyle de hayranlarının radarında olmaya devam ediyor.

Zara Larsson son günlerde ise sahne performanslarından çok karın kaslarıyla konuşuluyor.

Sosyal medyada paylaştığı bir gönderide dikkat çeken karın kaslarının sırrını esprili bir şekilde açıklayan şarkıcı gündeme geldi. Spor yapmadan sadece gülerek karın kası yaptığını açıklayan şarkıcı kaslarıyla dikkat çekti.

Zara, hayranlarının sık sık ona spor rutini hakkında sorular sorduğunu ve detaylı bir egzersiz programı anlatmasını beklediklerini de söyledi. Ancak ünlü şarkıcı durumun bu kadar karmaşık olmadığını dile getirdi.

“İnsanlar ‘Gerçekten spor rutinin nedir?’ diye soruyor. Ben sadece gülüyorum, gülüyorum ve gülüyorum. Spor salonuna gitmiyorum. Özel bir şey yapmıyorum. Üzgünüm, sanırım genetik olarak şanslıyım.” diye açıkladı.

Ecem Dalgıçoğlu
