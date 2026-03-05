onedio
PlayStation'a Açılan Dava Sonucunda Tüm Kullanıcılar Tazminat Kazanabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.03.2026 - 22:56

Yaklaşık 12,2 milyon PlayStation kullanıcısını ilgilendiren 2 milyar sterlinlik toplu dava gündeme geldi. Sony’nin dijital oyun ve içerik satışlarında adil olmayan ücretler aldığı iddiasıyla açılan dava 10 Mart’ta İngiltere’de görülecek.

Davada oyuncuların haklı bulunması halinde kullanıcı başına yaklaşık 162 sterlin (yaklaşık 9 bin 500 TL) tazminat ödenebileceği belirtiliyor.

%30'luk komisyon dava konusu oldu.

İngiltere’deki Competition Appeal Tribunal, konsol üreticisi Sony aleyhine açılan toplu davayı görüşecek.

Tüketici hakları savunucusu Alex Neill, son 10 yılda PlayStation Store üzerinden dijital oyun ve içerik satın alan kullanıcıları temsil ediyor. Davada Sony’nin dijital satışlarda uyguladığı yüzde 30’luk komisyon nedeniyle oyunculardan aşırı ve haksız ücret aldığı iddia ediliyor.

Ayrıca şirketin rakip dijital mağaza ve platformların sisteme girmesine izin vermeyerek rekabeti sınırladığı ve oluşan maliyeti doğrudan tüketicilere yansıttığı öne sürülüyor.

Kimler tazminat almaya hak kazanabilir?

Dava, kullanıcıların otomatik olarak dahil edildiği bir modelle yürütülüyor. Bu nedenle şartları karşılayan yaklaşık 12,2 milyon PlayStation kullanıcısı, isterse davadan çıkmak için başvuruda bulunabiliyor.

Mahkemenin davacıları haklı bulması halinde kişi başına ortalama 162 sterlin (yaklaşık 9 bin 500 TL) tazminat ve buna ek olarak yüzde 8 faiz ödenmesi gündeme gelebilir. Böylece toplam tazminat tutarının yaklaşık 2 milyar sterline (117 milyar TL) ulaşabileceği ifade ediliyor.

Dava 10 Mart'ta başlayacak.

Sony ise uyguladığı fiyatlandırma politikasını savunarak üçüncü taraf dijital mağazalara izin verilmesinin güvenlik ve gizlilik açısından riskler doğurabileceğini öne sürüyor. Şirket ayrıca konsol satışlarından elde edilen kâr marjının düşük olduğunu, dijital satışlardaki komisyon gelirlerinin ise bu maliyetleri dengelemek için gerekli olduğunu ifade ediyor.

Söz konusu toplu davanın 10 Mart 2026’da Competition Appeal Tribunal’da başlaması ve yaklaşık 10 hafta sürmesi bekleniyor. Verilecek kararın, dijital mağaza pazarında büyük şirketlerin rekabet gücü ve pazar hakimiyeti açısından önemli bir emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

