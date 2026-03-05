PlayStation'a Açılan Dava Sonucunda Tüm Kullanıcılar Tazminat Kazanabilir
Yaklaşık 12,2 milyon PlayStation kullanıcısını ilgilendiren 2 milyar sterlinlik toplu dava gündeme geldi. Sony’nin dijital oyun ve içerik satışlarında adil olmayan ücretler aldığı iddiasıyla açılan dava 10 Mart’ta İngiltere’de görülecek.
Davada oyuncuların haklı bulunması halinde kullanıcı başına yaklaşık 162 sterlin (yaklaşık 9 bin 500 TL) tazminat ödenebileceği belirtiliyor.
%30'luk komisyon dava konusu oldu.
Kimler tazminat almaya hak kazanabilir?
Dava 10 Mart'ta başlayacak.
