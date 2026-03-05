PlayStation'a Açılan Dava Sonucunda Tüm Kullanıcılar Tazminat Kazanabilir

Dava, kullanıcıların otomatik olarak dahil edildiği bir modelle yürütülüyor. Bu nedenle şartları karşılayan yaklaşık 12,2 milyon PlayStation kullanıcısı, isterse davadan çıkmak için başvuruda bulunabiliyor.

Mahkemenin davacıları haklı bulması halinde kişi başına ortalama 162 sterlin (yaklaşık 9 bin 500 TL) tazminat ve buna ek olarak yüzde 8 faiz ödenmesi gündeme gelebilir. Böylece toplam tazminat tutarının yaklaşık 2 milyar sterline (117 milyar TL) ulaşabileceği ifade ediliyor.